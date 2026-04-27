„Câinii” au controlat jocul după un start echilibrat. Milanov a deschis scorul profitând de o eroare a portarului Briciu, debutant la doar 18 ani.

În repriza a doua, Cîrjan și Musi au dus scorul la 3-0. Rapid a reușit doar golul de onoare în minutul 89, la primul și singurul șut pe poartă al meciului.

Marian Iancu iese la atac: „Rușine! Să plece toți!”

La o zi după meci, fostul patron al Politehnicii Timișoara, Marian Iancu, a reacționat dur pe rețelele sociale și a criticat în termeni extrem de aspri conducerea și jocul Rapidului.

Fan declarat al giuleștenilor, omul de afaceri a vorbit despre greșeli de organizare, alegeri tactice și a cerut schimbări la nivelul clubului.

„Când în etapa a 36-a, cu patru runde înainte de finalul campionatului, te prezinți la joc cu o echipă a Rapidului improvizată în cel puțin patru posturi – portar, fundaș dreapta, aripă dreapta și vârf –, ori ești incompetent, ori vrei să pierzi. Nu Șucu este vinovat de ceea ce s-a întâmplat în jocul cu Dinamo, ci Galca, Angelescu și toți cei care urmăresc cum este pregătit jocul care urmează. Ca să nu-i nominalizez și pe noii veniți, care nu sunt meniți decât să-i dea bezele patronului.

Robert Niță?! Aveam pretenții!! Mi-au trecut. Plecați toți!

Domnule Șucu, trebuie o reformă serioasă a administrației și a lotului de jucători. Sunteți captiv în sabotajul lor. Nu o fac conștient. Pentru asta sunt de schimbat. O fac din prostie. Profesional.

Ați călărit o conjunctură care apare rar. Păcat!

Venirea și impunerea lui Moruțan a aruncat în aer echilibrele din teren. Este doar rezervă. Dobre la locul lui. Cu nr. 9 și nr. 10 eram vicecampioni. Atât.

Doamne ajută să faceți ce trebuie! Rapid a dat briciul la maimuță și nu înțelege nimic. Locul 5. Rușine!!”, a scris Marian Iancu pe Facebook.

În urma acestui eșec, Rapid rămâne pe locul 5 în play-off, cu 32 de puncte. Giuleștenii vor avea un nou test important în etapa următoare, când vor primi pe teren propriu vizita celor de la CFR Cluj, echipă aflată pe locul 3 și implicată direct în lupta pentru podium.