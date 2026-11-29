Naţionala României a pierdut duminică, la Timişoara, în prelungiri, cu reprezentativa Danemarcei, scor 80-84 (26-33, 72-72), în a treia partidă din grupa D a precalificărilor EuroBasket2029, turul 2. În tur, tricolorii au câştigat pe terenul danezilor la 11 puncte diferenţă.

România, înfrângere dramatică în precalificările EuroBasket2029

Pentru România au marcat Russell 21 puncte, Uţă 16, Căţe 15, iar din echipa daneză s-au remarcat Dibba 32, Webb 9, Pedersen 9.

Danemarca a condus tot meciul, tricolorii reuşind egalarea cu 28 de secunde înainte de final, printr-o triplă a lui Russell, 70-70, care a mai egalat o dată, cu o secundă înainte de final. S-a intrat în prelungiri, în care egalitatea a persitat, iar în ultimul minut România a ratat trei atacuri consecutive de care danezii au profitat. Finalul a fost tensionat, pe fondul unor decizii ciudate de arbitraj, care au adus faulturi tehnice în ambele tabere.

În meciul de debut în grupa D, România a dispus, în deplasare, de Danemarca, scor 89-78, iar în al doilea a pierdut pe teren propriu, cu Bulgaria, scor 86-103.

Ultima dispută din grupa D pentru România va avea loc în 25 februarie 2027, în deplasare, cu Bulgaria.

Doar prima clasată se califică direct în preliminariile EuroBasket 2029, în timp ce formaţiile de pe locurile 2-3 mai au o şansă în turul 3 al precalificărilor.

Turneul final al EuroBasket 2029 va avea loc în Estonia, Grecia, Slovenia şi Spania.

Deţinătoarea titlului continental este Germania.

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