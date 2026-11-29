Însă, acordul portarului brazilian cu gruparea din Premier League expiră în vara anului 2027, astfel că în curând va intra în ultimele șase luni de contract.

Antrenorul român al Interului are în plan multe veniri importante, iar printre ele se numără și cea a lui Alisson Becker (34 de ani), care acum este sub contract cu Liverpool.

Cristi Chivu vrea mai mult de la Inter, pe plan intern, în Serie A, dar și în Liga Campionilor , întrecere în care își dorește un parcurs mult mai lung decât în sezonul trecut.

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E pe cale sa devina cel mai scump portar din lume, dar cea mai importanta lovitura a dat-o deja ;) Cum arata sotia lui Alisson: FOTO

E pe cale sa devina cel mai scump portar din lume, dar cea mai importanta lovitura a dat-o deja ;) Cum arata sotia lui Alisson: FOTO

Alisson cunoaște foarte bine campionatul Italiei, acolo unde a mai evoluat pentru AS Roma între 2016 și 2018. Brazilianul a fost unul dintre cei mai importanți jucători din echipa ”sudată” de Jurgen Klopp pe Anfield, contribuind decisiv la două titluri în Premier League, dar și la Liga Campionilor câștigată în 2019.

Chivu traversează o perioadă bună la Inter, unde a ajuns în vara lui 2025. În primul sezon pe banca formației milaneze, românul a câștigat campionatul și Cupa Italiei. Până acum, Inter a avut evoluții care au fost apreciate, dar Chivu vrea să întărească serios defensiva, astfel că a ajuns la posibila aducere a lui Alisson.

Portarul brazilian are o cotă de piață de 15 milioane de euro, conform Transfermarkt, iar la Liverpool evoluează din iulie 2018.

Alisson Becker, portarul dorit de Chivu la Inter, lăudat de Bogdan Lobonț

Fost portar la AS Roma, Fiorentina sau Ajax Amsterdam, Bogdan Lobonț a făcut parte din vestiare grele, cu nume importante ale fotbalului mondial lângă el. Printre ele, și nume care încă se mai află în activitate.

Alisson și Wojciech Szczesny (36 de ani, acum la Barcleona) au fost colegi cu fostul mare portar român, în Italia, la AS Roma. Invitat în emisiunea Matinal VOYO Sport Live, Lobonț și-a amintit că antrenamentele erau intense, iar brazilianul și polonezul încercau mereu să îl depășească.

”Am rămas în relații bune cu toți (n.r. – colegii pe care i-a avut în cariera de fotbalist). Că nu ne auzim atât de des, ca atunci când jucam... dar cu toți am relații bune. Alisson, de la Liverpool, a fost colegul meu. Am multe povești cu el, dar și cu Szczesny.

O amintire care îmi vine acum în minte... la un antrenament, eram toți trei, iar eu am început primul să facem un exercițiu, care ajunge mai departe cu plonjonul. Eu am ajuns până la o distanță, Alisson a fost al doilea, iar Szczesny al treilea.

Eu aveam atunci 39 de ani, iar ei încercau să mă depășească. Am ajuns să plonjăm foarte mulți metri. Atunci, antrenorul cu portarii ne-a zis: 'Vedeți, asta înseamnă concurența! Tu să faci mai bine decât colegul, iar colegul mai bine decât celălalt. Așa creșteți toți, nu crește doar unul'.

Alisson avea calități, de atunci, foarte bune, a ajuns la un nivel incredibil... .”, a povestit Bogdan Lobonț.

Alisson a petrecut doi ani la AS Roma, în vara anului 2018 fiind transferat chiar de Liverpool, pentru 72.5 milioane de euro! În acești ani, a câștigat opt trofee cu ”cormoranii”, dintre care o Ligă a Campionilor și două titluri în Premier League.