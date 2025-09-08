Fenerbahce s-a calificat însă în faza principală Europa League, după ce a pierdut dubla cu Benfica Lisabona. Turcii vor fi adversarii celor de la FCSB.

Zinedine Zidane s-a decis după oferta lui Fenerbahce

Liber de contract din 2021, de când a părăsit-o pe Real Madrid, echipa care a câștigat sub comanda sa trei trofee Champions League la rând, Zinedine Zidane a ajuns pe lista turcilor de la Fenerbahce, însă, conform Mundo Deportivo, francezul are alte planuri.

”Zizou” nu își dorește să preia o echipă de club, cu atât mai puțin o echipă de nivelul viitoarei adversare a lui FCSB. Așa cum s-a scris în numeroase rânduri, Zidane se gândește doar la echipa națională a Franței, acolo unde vrea să ajungă în locul lui Didier Deschamps.

Se pare că schimbarea se va produce în vara anului următor, după Cupa Mondială din Statele Unite ale Americci, Canada și Mexic, iar Zidane își face bine temele. Antrenorul analizează de luni bune pregătirea pe care o face Didier Deschamps în aceste preliminarii.

Sursa citată scrie că acordul dintre Zinedine Zidane și Federația Franceză de Fotbal nu are o dată de expirare. ”Zizou” va prelua ”Cocoșul Galic” după Cupa Mondială și va rămâne la cârma echipei oricât își va dori.

