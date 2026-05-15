Rapid l-a vizitat pe Rică Răducanu acasă după ce fostul mare portar a împlinit 80 de ani! Ce cadou a primit

Duminică, pe 10 mai, Rică Răducanu a împlinit 80 de ani.

Fostul portar al naționalei României a bifat 233 de apariții în toate competițiile la Rapid, pentru care a înscris șapte goluri, deși a evoluat la echipa din Grant între buturi. 

Primul portar prins în ofsaid, Rică Răducanu, care a petrecut zece ani în Giulești, a câștigat un titlu (sezonul 1966/1967) și Cupa României (sezonul 1971/1972) la Rapid.

Foto: Rapid TV

Cu o zi înainte de FC Argeș - Rapid, team managerul Ionuț Voicu, juniorul Adrian Briciu și căpitanul Răzvan Onea au mers acasă la Rică Răducanu, căruia i-au oferit un tricou și o plachetă personalizată.

”E un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, a scris Rapid pe rețelele sociale.

Formația dirijată de Costel Gâlcă a încheiat sezonul regulat pe poziția secundă, cu 56 de puncte. În 30 de etape, giuleștenii au bifat 16 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șase înfrângeri.

Intrată în play-off de pe poziția secundă, Rapid a câștigat cu Dinamo (3-2) în prima etapă, apoi a urmat măcelul. A pierdut de două ori, a remizat cu FC Argeș (0-0), ulterior au urmat alte patru înfrângeri consecutive.

Rapid a căzut pe locul 5, cu două etape înainte de încheierea campionatului, și e departe de obiectivul principal: accederea în cupele europene. E al doilea an la rând când giuleștenii se prăbușesc în play-off.

Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de vineri seară (20:30), care va avea loc la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

