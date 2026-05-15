Fostul portar al naționalei României a bifat 233 de apariții în toate competițiile la Rapid, pentru care a înscris șapte goluri, deși a evoluat la echipa din Grant între buturi. Primul portar prins în ofsaid, Rică Răducanu, care a petrecut zece ani în Giulești, a câștigat un titlu (sezonul 1966/1967) și Cupa României (sezonul 1971/1972) la Rapid. Rapid l-a vizitat pe Rică Răducanu după ce fostul mare portar a împlinit 80 de ani! Ce cadou a primit

Foto: Rapid TV Cu o zi înainte de FC Argeș - Rapid, team managerul Ionuț Voicu, juniorul Adrian Briciu și căpitanul Răzvan Onea au mers acasă la Rică Răducanu, căruia i-au oferit un tricou și o plachetă personalizată. ”E un gest firesc de respect și recunoștință. Acestea se traduc prin prezență și implicare, așa cum este normal într-un club profesionist, cu responsabilitate și echilibru”, a scris Rapid pe rețelele sociale. Rică Răducanu, la Poveștile Sport.ro

Rapid, în actuala stagiune Formația dirijată de Costel Gâlcă a încheiat sezonul regulat pe poziția secundă, cu 56 de puncte. În 30 de etape, giuleștenii au bifat 16 victorii, la care s-au adăugat opt rezultate de egalitate și șase înfrângeri. Intrată în play-off de pe poziția secundă, Rapid a câștigat cu Dinamo (3-2) în prima etapă, apoi a urmat măcelul. A pierdut de două ori, a remizat cu FC Argeș (0-0), ulterior au urmat alte patru înfrângeri consecutive. Rapid a căzut pe locul 5, cu două etape înainte de încheierea campionatului, și e departe de obiectivul principal: accederea în cupele europene. E al doilea an la rând când giuleștenii se prăbușesc în play-off. Pentru Rapid urmează meciul cu FC Argeș de vineri seară (20:30), care va avea loc la Mioveni, pe Stadionul Orășenesc, și care va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro. Cum arată clasamentul play-off-ului

