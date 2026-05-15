Absența lui Alex Dobre (27 de ani) de la meciul pierdut de Rapid cu „U” Cluj, scor 0-1, a fost cauzată de un episod de hipoglicemie. Scăderea bruscă a nivelului de zahăr din sânge l-a împiedicat pe atacantul lateral să facă deplasarea în Ardeal, ridicând semne de întrebare în privința disponibilității sale pentru finalul campionatului.

Gâlcă a clarificat situația fotbalistului

Înaintea partidei pe care giuleștenii o vor disputa la Mioveni contra celor de la FC Argeș, antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) a oferit un răspuns clar privind starea fizică a jucătorului. Acesta a depășit problemele de sănătate și și-a reluat pregătirea alături de coechipieri.

„E bine, a făcut și două antrenamente. E bine, e în lot”, a spus Gâlcă la conferința de presă, confirmând șansele mari ca extrema să evolueze vineri seară.

Revenirea lui Dobre este un plus major pentru ofensiva vișiniilor. În stagiunea actuală, Dobre a bifat 40 de apariții, reușind să marcheze 17 goluri și să ofere o pasă decisivă. Potrivit platformei de specialitate Transfermarkt, cota de piață a atacantului se ridică în prezent la 3,2 milioane de euro.