Cum a fost surprins Rică Răducanu la Rapid - CSM București

Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri, de la ora 17:30, în etapa cu numărul patru din Liga Florilor. Meciul a fost în direct la Pro Arena, dar și pe platforma VOYO, cât și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Racovițan, pregătit de duelul cu Universitatea Craiova: "Sunt 100%! E o chestie de onoare, nu vreau să pierd"

ACUM: Rapid - CSM București este în direct la Pro Arena și pe VOYO | Derby în Liga Florilor

Edjouma visează cu ochii deschiși la FCSB și anunță obiectivul înainte de Young Boys

Foto: Captură TV Pro Arena

La meci a fost prezent și Rică Răducanu, fostul mare portar al echipei din ”Grant”, care a bifat 56 de selecții la prima reprezentativă a României în timpul carierei sale fotbalistice.



Camerele TV l-au surprins pe Rică Răducanu intonând imnul Rapidului la meciul de la Sala Rapid, chiar de lângă stadionul din Giulești.

