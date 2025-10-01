VIDEO EXCLUSIV Cum a fost surprins Rică Răducanu la Rapid - CSM București

Cum a fost surprins Rică Răducanu la Rapid - CSM București Handbal
Rapid - CSM București, LIVE TEXT - AICI.

Rica Raducanu Rapid CSM Bucuresti Handbal Liga Florilor
Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri, de la ora 17:30, în etapa cu numărul patru din Liga Florilor. Meciul a fost în direct la Pro Arena, dar și pe platforma VOYO, cât și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.

Cum a fost surprins Rică Răducanu la Rapid - CSM București

  • Pro arena 2025 10 01 17 29 07
Foto: Captură TV Pro Arena

La meci a fost prezent și Rică Răducanu, fostul mare portar al echipei din ”Grant”, care a bifat 56 de selecții la prima reprezentativă a României în timpul carierei sale fotbalistice.

Camerele TV l-au surprins pe Rică Răducanu intonând imnul Rapidului la meciul de la Sala Rapid, chiar de lângă stadionul din Giulești.

”Acest derby este foarte important. CSM este una dintre cele mai bune echipe din Europa, construită pentru a câștiga Champions League. Faptul că jucăm acasă face totul și mai important. 

Sperăm să ne ridicăm nivelul și să rămânem constanți pe tot parcursul meciului pentru a le pune probleme”, spunea Laurent Bezeau, antrenorul echipei Rapid, înainte de meciul direct cu CSM București.

Cum arată clasamentul din Liga Florilor

Clasamente oferite de Sofascore
Statul se dă singur în judecată în scandalul Poșta Română vs. Registrul Comerțului. „Nu vom tolera aceste practici”
ACUM: Rapid - CSM București este în direct la Pro Arena și pe VOYO | Derby în Liga Florilor
Edjouma visează cu ochii deschiși la FCSB și anunță obiectivul înainte de Young Boys
ACUM: Rapid - CSM București este în direct la Pro Arena și pe VOYO | Derby în Liga Florilor
Racovițan, pregătit de duelul cu Universitatea Craiova: "Sunt 100%! E o chestie de onoare, nu vreau să pierd"
Elias Charalambous a făcut anunțul! Un fotbalist de la FCSB e OUT: ”3-4 săptămâni. Așa a spus doctorul”
Nicușor Bancu și-a aflat pedeapsa după cartonașul roșu din Universitatea Craiova - Dinamo!
"Fără precedent!" Ce a ajuns să facă Dinamo Kiev pentru Vladislav Blănuță, care trăiește un coșmar în Ucraina

Xavi semnează! Acceptă oferta cu ochii închiși

Cum au numit elvețienii Arena Națională, înainte de meciul lui Young Boys contra lui FCSB

"Nu jucați cu Ngezana!" Apel disperat după pedeapsa dictată de FIFA

După Zouma, mai vine un transfer de cinci stele la CFR Cluj! Chelsea plătea o avere pe el în urmă cu cinci ani

Seară magică în Champions League! Galatasaray reușește surpriza cu Liverpool, Real Madrid s-a distrat în Kazahstan și meciuri cu 5+ goluri



Elias Charalambous a făcut anunțul! Un fotbalist de la FCSB e OUT: ”3-4 săptămâni. Așa a spus doctorul”
Racovițan, pregătit de duelul cu Universitatea Craiova: "Sunt 100%! E o chestie de onoare, nu vreau să pierd"
Noua ”arenă-bijuterie” din România! Vor să o inaugureze în noul sezon din Superligă
ACUM: Rapid - CSM București este în direct la Pro Arena și pe VOYO | Derby în Liga Florilor
Elias Charalambous a făcut anunțul despre Denis Alibec, înainte de FCSB - Young Boys
Rică Răducanu a analizat situația de la Rapid. Verdict despre Șucu, Bergodi și Șumudică
Cea mai dură reacție la adresa lui Cristiano Bergodi: "Dacă era antrenor, stătea în Italia! A mâncat banii pe unde s-a dus"
"Moștenirea" pe care Neil Lennon i-o lasă lui Șumudică! Cine sunt cei 12 jucători care au semnat cu Rapid vara aceasta
Ianis Hagi, așteptat înapoi în România: "A suferit multe nedreptăți. Pun și eu o întrebare: de ce n-a fost băgat titular?"
Helle Thomsen revine la CSM București! "De-abia aștept"
Veste uriașă pentru handbalul românesc! Avem patru echipe în Champions League sezonul viitor!
stirileprotv Statul se dă singur în judecată în scandalul Poșta Română vs. Registrul Comerțului. „Nu vom tolera aceste practici”

protv O blondă faimoasă vrea să cunoască intim 1000 de bărbați înainte de nuntă. ”Logodnicului meu nu are voie să atingă altă femeie”

stirileprotv Cod portocaliu de ploi și ninsori, începând de joi. Care sunt zonele vizate de avertizarea meteo de vreme rea. HARTĂ

stirileprotv Nicole Kidman şi Keith Urban s-au despărțit. Cei doi formau un cuplu de 20 de ani. FOTO

