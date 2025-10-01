Cele două echipe și-au dat întâlnire miercuri, de la ora 17:30, în etapa cu numărul patru din Liga Florilor. Meciul a fost în direct la Pro Arena, dar și pe platforma VOYO, cât și în format LIVE VIDEO pe Sport.ro.
VIDEO EXCLUSIV Cum a fost surprins Rică Răducanu la Rapid - CSM București
Foto: Captură TV Pro Arena
La meci a fost prezent și Rică Răducanu, fostul mare portar al echipei din ”Grant”, care a bifat 56 de selecții la prima reprezentativă a României în timpul carierei sale fotbalistice.
Camerele TV l-au surprins pe Rică Răducanu intonând imnul Rapidului la meciul de la Sala Rapid, chiar de lângă stadionul din Giulești.
”Acest derby este foarte important. CSM este una dintre cele mai bune echipe din Europa, construită pentru a câștiga Champions League. Faptul că jucăm acasă face totul și mai important.
Sperăm să ne ridicăm nivelul și să rămânem constanți pe tot parcursul meciului pentru a le pune probleme”, spunea Laurent Bezeau, antrenorul echipei Rapid, înainte de meciul direct cu CSM București.
