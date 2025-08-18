FCSB a fost incapabilă de a învinge Rapidul pe teren, în duelul de pe Arena Națională, însă jucătorii și oficialii campioanei s-au „revanșat“, în analizele lor de după derby.

Frustrați probabil că au scăpat victoria printre degete, la capătul unei partide pe care au controlat-o în cea mai mare parte a timpului, până dincolo de minutul 80, cei de la FCSB au pus tunurile pe Rapid. Cel care a dat tonul a fost Florin Tănase, când a ajuns în zona de flash-interviuri.

„Per total, cei de la Rapid nu meritau niciun punct! Rapid nu și-a creat șanse… Din păcate, ne-au egalat și am pierdut două puncte foarte importante. Trebuie să fii concentrat, să joci până la final“, a spus Tănase.

Gigi Becali: „Rapid? O echipă foarte slabă!“

Și mai vehement în discursul său a fost patronul Gigi Becali, în cadrul intervenției sale telefonice, la Prima Sport.

„Rapid e o echipă foarte slabă. Să te conducem cu 2-0 și să n-ai nicio reacție? Foarte slabă! Dacă e foarte slabă, cum să o văd la titlu? Koljic, la primul gol, a dat un călcâi, a împins mingea. Apoi, a mai avut Ngezana faza aia, dar astea sunt întâmplări. Cei de la Rapid n-au avut ocazii deloc. Nu îmi fac griji de Rapid. E adevărat, îmi fac calcule pentru Craiova, deși înainte spuneam numai de CFR. Craiova are prea multe puncte distanță față de noi acum, dar Rapid nu“, a spus latifundiarul din Pipera.

După șase etape, FCSB ocupă doar locul 13 în clasament, la șapte puncte de Rapid, care e pe 2, și la 11 puncte de liderul Universitatea Craiova.

