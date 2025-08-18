Andrei Borza a explicat faza golului egalizator din meciul cu FCSB: „Mă așteptam la asta”

Rapid a remizat în derby-ul cu FCSB, scor 2-2, într-un meci contând pentru etapa a șasea din Superliga.

Golurile au fost marcate de Lixandru și Bîrligea pentru „roș-albaștrii”, în timp ce giuleștenii au punctat prin Koljic de două ori.

Borza: „Mă așteptam la asta”

Faza golului egalizator al Rapidului din minutul 90+2 a venit în urma unei acțiuni la care Ngezana a pierdut mingea în fața lui Borza în apropierea careului FCSB-ului.

Fundașul lateral al „alb-vișiniilor” a profitat și a centrat pentru golul lui Koljic.

Borza a explicat că intercepția lui nu a fost întâmplătoare, pentru că îi analizase mișcările fundașului de la FCSB înaintea partidei.

