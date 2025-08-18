Andrei Borza a explicat faza golului egalizator din meciul cu FCSB: „Mă așteptam la asta”

Rapid a remizat în derby-ul cu FCSB, scor 2-2, într-un meci contând pentru etapa a șasea din Superliga.
Golurile au fost marcate de Lixandru și Bîrligea pentru „roș-albaștrii”, în timp ce giuleștenii au punctat prin Koljic de două ori.
Borza: „Mă așteptam la asta”
Faza golului egalizator al Rapidului din minutul 90+2 a venit în urma unei acțiuni la care Ngezana a pierdut mingea în fața lui Borza în apropierea careului FCSB-ului.
Fundașul lateral al „alb-vișiniilor” a profitat și a centrat pentru golul lui Koljic.
Borza a explicat că intercepția lui nu a fost întâmplătoare, pentru că îi analizase mișcările fundașului de la FCSB înaintea partidei.
„Urmăresc meciurile celor de la FCSB și Ngezana nu prea joacă lung, nu-i place asta, îi place să facă fake shot (n.r. - să mimeze degajarea). Mă așteptam la asta, am așteptat până în ultima clipă să văd ce face, apoi am avut duel 1 la 1, am luat mingea și am centrat. Nu am vrut să cad, am vrut să continui faza și mă bucur că a marcat Elvir acolo.
A fost un rezultat muncit. Prima repriza nu a fost cea mai strălucită, dar ne bucurăm că am luat un punct pe finalul meciului, că am muncit până la capăt. Trebuie să analizăm. Am avut posesia, am construit foarte bine, dar nu am finalizat acțiunile și asta ne-a costat, pentru că făceam numai tranziții.
Nu au oprit ei motoarele, ci le-am pornit noi, cu jucătorii de pe bancă, care au intrat excelent. Elvir a marcat două goluri, jucătorii de pe bancă au adus un plus.
Important este că nu am pierdut. Vom analiza, vom munci toată săptămâna și vineri, cu Metaloglobus, trebuie neapărat să câștigăm”, a declarat Andrei Borza, după meciul cu FCSB.
În urma acestui rezultat Rapid rămâne pentru moment pe locul secund din Superliga, în timp ce FCSB se află pe poziția a 12-a.