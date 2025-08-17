FCSB și-a bătut joc de munca depusă, în derby-ul cu Rapid de pe Arena Națională. Pentru că, în cea mai mare parte a întâlnirii, FCSB a fost echipa mai bună. Nu întâmplător, tabela a arătat 2-0 pentru FCSB până în minutul 82.

Nici în momentul în care Koljic a redus din diferență, FCSB n-a acuzat șocul primirii golului. A continuat să joace bine și părea că va lua toate punctele. Apoi însă, a venit gafa monumentală a lui Ngezana, pe care sport.ro a arătat-o aici.

Firește, după această eroare, care a precedat golul de 2-2 dat de Koljic (90+2), Ngezana a fost distrus în vestiar. Despre această situație a vorbit Mihai Lixandru (24 de ani), în interviul său de după meci.

„Din păcate, ne-a scăpat victoria în prelungiri. Se întâmplă. E o greșeală. Ngezana e un jucător foarte important pentru noi și avem nevoie de el, în continuare. Trecem împreună peste acest moment. Suntem alături de Ngezana. E normal să fie afectat, pentru că pune suflet. O asemenea greșeală se poate întâmpla la oricine. Ngezana a mai avut astfel de faze și le-a gestionat perfect. N-a fost un meci rău făcut de noi. S-a văzut că avem foame de rezultate. Chiar dacă nu ne e ușor din cauza programului încărcat. Mergem încrezători în Scoția! Mergem 100% montați, mergem să câștigăm, pentru că obiectivul principal e intrarea în grupa de Europa League“, a spus Lixandru, autorul golului de 1-0, în derby-ul cu Rapid.

Pentru FCSB, urmează meciul-tur cu Aberdeen (Scoția) din play-off-ul Europa League. Partida e programată, în deplasare, joi, de la ora 21.45. Returul va fi, la București, pe 28 august (ora 21.30).

