Giuleștenii au obținut doar un egal în ultimul meci jucat în play-off-ul Superligii, 0-0 cu FC Argeș, și s-au îndepărtata la șapte puncte de liderul ”U” Cluj.

Echipa lui Costel Gâlcă a înregistrat al treilea meci consecutiv fără victorie și are în acest play-off două înfrângeri, o remiză și o victorie.

Poziție oficială a Rapidului: ce se întâmplă cu Costel Gâlcă

Tehnicianul Rapidului a fost criticat în urma ultimelor rezultate înregistrate de echipa giuleșteană, iar în ultimul timp au apărut informații conform cărora conducerea se gândește să se despartă de acesta.

Rapid a postat un comunicat oficial în care a anunțat că reprezentații clubului au încredere în Costel Gâlcă.

„În urma speculaţiilor apărute recent în spaţiul public privind o posibilă schimbare la nivelul băncii tehnice, FC Rapid îşi reafirmă în mod ferm susţinerea pentru antrenorul principal, Constantin Gâlcă.

La nivel decizional, nu a existat şi nu există nicio discuţie legată de o eventuală înlocuire a staffului tehnic, iar toate informaţiile vehiculate în acest sens sunt complet nefondate. Clubul nu poartă şi nu a purtat până la acest moment nicio discuţie privind o schimbare pe banca tehnică.

Echipa noastră este angrenată în lupta pentru îndeplinirea obiectivelor asumate pentru acest sezon, iar evaluările se vor face exclusiv la finalul competiţiei, într-un cadru profesionist şi responsabil, aşa cum este normal.

Poziţia exprimată public de către preşedintele şi acţionarul clubului, Victor Angelescu, este poziţia oficială şi unică a FC Rapid, asumată la nivelul întregii conduceri.

În încheiere, dorim că precizăm că întreg clubul este concentrat exclusiv pe finalul de sezon, pe performanţă şi pe atingerea obiectivului sportiv stabilit, alături de actualul staff tehnic şi de jucători”, au transmis cei de la Rapid, pe site-ul oficial.

În urma acestui rezultat, FC Argeș rămâne pe locul cinci în play-off cu 30 de puncte.

De cealaltă parte, Rapid rămâne pe poziția a treia și se apropie la patru puncte de primul loc, dar având un meci în plus.