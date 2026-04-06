Conducerea de la Rapid a reacționat în două cuvinte după ce Dan Nistor i-a făcut praf pe giuleștenii cu salarii mari

La finalul partidei, Nistor i-a acuzat pe unii jucători de la Rapid, care câștigă salarii considerabile, că "își bat joc de club" prin prestațiile lor.

Victor Angelescu, după declarația lui Dan Nistor: "Total deplasat!"

"Nu aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid, am un prieten foarte bun aici, nu pot să îi dau numele. Uitându-mă la banii și salariile de aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de club. Așa i-am simțit: superficiali. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm că am câștigat", a spus Nistor, la zona mixtă.

La o zi distanță, Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, s-a limitat să catalogheze drept "total deplasată" reacția lui Dan Nistor.

"Din respect pentru clubul U Cluj și pentru conducerea lor, nu vreau să comentez, dar e total deplasat. N-ai voie ca fotbalist să ai asemenea declarații, nu e treaba ta să comentezi așa ceva, dar din respect pentru U Cluj nu voi spune mai mult.

Nu vreau pentru că după intrăm în... aș putea să spun multe, dar nu. N-are voie niciun fotbalist să comenteze așa ceva", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.