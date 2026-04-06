Conducerea de la Rapid a reacționat în două cuvinte după ce Dan Nistor i-a făcut praf pe giuleștenii cu salarii mari

Dan Nistor (37 de ani), veteranul celor de la Universitatea Cluj, a fost autorul unei declarații neobișnuite după victoria obținută contra celor de la Rapid, în Giulești, scor 2-1.

La finalul partidei, Nistor i-a acuzat pe unii jucători de la Rapid, care câștigă salarii considerabile, că "își bat joc de club" prin prestațiile lor.

Victor Angelescu, după declarația lui Dan Nistor: "Total deplasat!"

"Nu aș vrea să fiu răutăcios cu cei de la Rapid, am un prieten foarte bun aici, nu pot să îi dau numele. Uitându-mă la banii și salariile de aici, mi se pare că unii jucători își bat joc de club. Așa i-am simțit: superficiali. Pe noi ne-a ajutat chestia asta și ne bucurăm că am câștigat", a spus Nistor, la zona mixtă.

La o zi distanță, Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar de la Rapid, s-a limitat să catalogheze drept "total deplasată" reacția lui Dan Nistor.

"Din respect pentru clubul U Cluj și pentru conducerea lor, nu vreau să comentez, dar e total deplasat. N-ai voie ca fotbalist să ai asemenea declarații, nu e treaba ta să comentezi așa ceva, dar din respect pentru U Cluj nu voi spune mai mult.

Nu vreau pentru că după intrăm în... aș putea să spun multe, dar nu. N-are voie niciun fotbalist să comenteze așa ceva", a spus Victor Angelescu, la Prima Sport.

Declarațiile făcute de Dan Nistor după Rapid - U Cluj 1-2

„Ne bucurăm foarte mult că am câștigat aceste trei puncte. Era important să câștigăm aici. Avem o serie de nouă victorii consecutive. Avem trei din trei în acest play-off, cred eu că suntem pe drumul cel bun.

Se mai întâmplă și astfel de lucruri (n.r. - fără șut pe poartă în prima repriză). Poate am intrat și puțin relaxați, ținând cont de istoricul nostru aici pe Giulești.

Îmi povestea un prieten aici, nu pot să-i dau numele, la ce salarii au și la ce bani se bagă, îmi pare că... uinii jucători își bat joc de club, așa mi se pare. Am o vârstă, pot să vorbesc despre lucrurile astea, dar nu îmi plac. Superficiali, așa, din punctul meu de vedere... dar pe noi ne-a ajutat acest lucru.

Vă dați seama că nu mi-a picat bine. Nu am 20 de ani. Am venit direct la vestiar, nu am salutat pe nimeni... orice jucător la vârsta mea făcea la fel și cred că nu are nimeni de ce să fie supărat pe mine. E decizia antrenorului și trebuie să o respect, indiferent că vreau sau că nu vreau. Vedem ce se va întâmpla pe viitor. Nu am avut timp să discut cu dânsul, pentru că a mers să-l salute pe domnul Costel Gâlcă, pentru că așa e frumos.

Suntem toți alături de dânsul (n.r. - Mircea Lucescu), de familia dânsului, sperăm să se facă bine. Am auzit că e într-o stare destul de gravă din păcate”, a spus Dan Nistor la finalul meciului.

