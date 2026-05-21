Francezul a fost adus liber de contract în 2024 și a fost ademenit cu un salariu impresionant, dar și cu o primă de ”instalare” uriașă, de 125 de milioane de euro, pe care Mbappe a primit-o în mai multe tranșe.

Kylian Mbappe, depășit de Haaland în topul celor mai mari salarii

Cu toate acestea, Mbappe nu este cel mai bine plătit fotbalist din fotbalul european. Planetfootball.com a alcătuit un top al celor mai mari salarii din fotbalul din Europa, pentru a nu include salariile gigantice plătite de cluburile din Arabia Saudită sau Major League Soccer.

Atacantul lui Real Madrid este pe locul doi, la mică distanță de Erling Haaland, care primește aproximativ 31 de milioane de euro pe sezon la Manchester City, cu care a semnat un contract valabil pentru opt ani, până în 2034.

Din top nu lipsește nici Mohamed Salah, care primește peste 460.000 de euro pe săptămână la Liverpool, club de care ar urma să se despartă în această vară, fiind dorit de mai multe echipe.

Topul celor mai bine plătiți fotbaliști din Europa:

Erling Haaland - 608.922 de euro / săptămână

Kylian Mbappe - 600.962 de euro / săptămână

Harry Kane - 480.769 de euro / săptămână

Mohamed Salah - 463.940 de euro / săptămână

David Alaba - 432.692 de euro / săptămână

Dusan Vlahovic - 427.308 de euro / săptămână

Casemiro, Virgil van Dijk - 405.948 de euro / săptămână

Manuel Neuer - 403.846 de euro / săptămână

Robert Lewandowski, Jude Bellingham, Vinicius, Jan Oblak, Joshua Kimmich - 400.577 de euro / săptămână

Cu 41 de goluri în 41 de meciuri, Mbappe este cel mai productiv jucător al lui Real Madrid în acest sezon, deşi se aşteaptă ca clubul să experimenteze al cincilea sezon fără trofeu din secolul XXI, după 2004-2005, 2005-2006, 2009-2010 şi 2020-2021.

Arbeloa l-a evaluat pe Mbappe

Întrebat despre termenul „implicare” folosit în răspunsul său iniţial, Alvaro Arbeloa a clarificat că el consideră că atacantul francez „a dat întotdeauna 100%”.

Atacantul francez s-a confruntat cu critici aspre în ultimele zile pentru o deplasare în Sardinia, în timp ce coechipierii săi aveau de jucat un meci din La Liga împotriva lui Espanyol Barcelona.