Valentin Dumitrache (23 de ani), atacantul pe care ”câinii” l-au împrumutat în sezonul precedent la divizionara secundă Metalul Buzău, nu va evolua nici în următorul sezon pentru clubul de care aparține, notează GSP.ro.

Vali Dumitrache va evolua la Chindia Târgoviște

Atacantul va fi împrumutat de Dinamo la altă echipă din Liga 2, pentru a prinde cât mai multe minute la un nivel bun. Chindia Târgoviște, echipa care a ratat promovarea în Superligă la penalty-uri, va fi noua echipă a lui Dumitrache.

Acesta a fost prezent pe stadionul din Constanța la returul barajului de menținere/promovare dintre Farul, una dintre echipele la care a crescut, și Chindia Târgoviște, decis la loviturile de departajare, după 3-3 și 1-1 în cele două manșe. Acolo, fosta campioană s-a impus cu 4-2, astfel că și-a asigurat locul în prima ligă în sezonul următor.

Dumitrache a fost transferat de Dinamo încă din 2024, de la Farul, iar împrumutul la Chindia va fi al treilea pentru atacantul care a mai evoluat pentru CS Afumați și Metalul Buzău.

În ultimul sezon de Liga 2, Vali Dumitrache a evoluat în 29 de partide, reușind să înscrie de opt ori și să ofere alte trei pase decisive.

Vali Dumitrache: ”Vreau să am șansa să fac pregătirea cu Dinamo”

În toamna anului 2025, Vali Dumitrache spunea într-un interviu acordat în exclusivitate pentru Sport.ro că își dorește să facă pregătirea de vară sub comanda lui Zeljko Kopic. Ar fi vrut o șansă de a demonstra că merită să rămână la clubul de care aparține.

”Sper să am șansa să fac pregătirea cu ei. Și, după, să decidă ei dacă fac față sau nu. Eu vreau să demonstrez. Sezonul ăsta o să mă pregătesc foarte bine și sunt sigur că o să fac față cu brio. Obiectivul meu e să mă întorc în Superliga.

Sper ca Metalul să fie rampa mea de lansare în prima ligă. Sau, de ce nu, să promovăm și să merg cu Metalul. Pare greu, la prima vedere, dar știu ce echipă avem și cunosc și Liga 2 destul de bine. E al treilea sezon și chiar cred că putem”, spunea Dumitrache, într-un interviu acordat pentru Sport.ro.