Înainte de a transfera jucători, Becali vrea să scape de câteva nume importante. După Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Baba Alhassan, David Kiki și Mamadou Thiam, care vor pleca sigur de la echipă în această vară, Becali i-a decis soarta și lui Risto Radunovic (34 de ani).

Gigi Becali s-a răzgândit: ”Îl țin pe Radunovic”

Titular pe postul de fundaș stânga în ultimii ani la fosta campioană a României, Radunovic ar putea rămâne la FCSB, chiar dacă a dat clubul în judecată în urmă cu câteva luni. Becali spune că este gata să-l țină, dar nu se va opune dacă muntenegreanul își va dori să plece la altă echipă.

Pe lângă cei mai sus menționați, pe lista plecărilor s-ar putea adăuga și numele lui Mihai Lixandru (24 de ani). În cazul său, Becali e gata să-l cedeze doar în schimbul unei sume de transfer.

”Pleacă așa: Daniel Graovac, Baba Alhassan, Kiki, Thiam. Radunovic nu. Pe el din respect îl țin. Dacă vrea să plece, să plece, dar eu îl țin din respect, că am făcut lucruri mari cu el. Poate și Lixandru pleacă, dacă vrea. Dar dacă iau câteva sute de mii pe el, că nu-l dau gratis”, spune Becali, la Fanatik.ro.

Radunovic joacă la FCSB din 2021, an în care a fost transferat de la Astra Giurgiu. Este unul dintre cei mai vechi jucători din lot, iar în ultimii ani a fost o piesă importantă în echipa care a câștigat două titluri în Superligă.

La FCSB, Radunovic a bifat 232 de apariții în toate competiții și a fost nelipsit în cele mai importante partide din cupele europene.

FCSB, cap de serie în Conference League

Grație coeficientului UEFA de 25.500, FCSB va fi cap de serie în turul 2 preliminar al Conference League și va evita adversari mai puternici în următoarea fază.

Printre posibilii adversari se numără Motherwell, Dunajska Streda, NK Varazdin, Beitar Ierusalim, Hapoel Tel-Aviv, Debrecen, Zimbru Chișinău, Shelbourne sau Valletta.