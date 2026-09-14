Meciul a început spectaculos, oaspeții punctând în minutul 3 prin N'Lundulu. Replica a venit imediat, FCSB reușind o remontada în primul act grație reușitelor lui Arad și Korenica. Actul secund a mai adus un singur gol, cel al lui Malula, fundaș care a stabilit scorul final, 2-2.

Gigi Becali, anunț decisiv despre viitorul lui Marius Baciu

Partida de pe Arena Națională a adus și o premieră: titularizarea lui Karlo Muhar. Deși a greșit la primul gol înscris de Petrolul, mijlocașul a avut o prestație solidă. Totodată, Korenica a bifat mai multe minute, numele acestuia apărând pe tabela în minutul 24 al duelului.

FCSB a avut momente de dominare, însă nu pe tot parcursul partidei. Întrebat, în contextul jocului prestat, despre viitorul lui Marius Baciu pe banca tehnică, Gigi Becali a transmis un mesaj clar: dacă se va câștiga meciul cu Universitatea Craiova, atunci va rămâne antrenor. În caz contrar, omului de afaceri va căuta un alt tehnician.

„(n.r. - Rămâne ultimatumul pentru Marius Baciu?) Da! Dacă câștigă la Craiova. Nu știu încă, nu pot să vorbesc acum. Echipa e în creștere, meciul trebuia să îl câștigăm. Am avut și bară. Ghinion, am luat un gol aiurea la o greșeală și am luat încă un gol tot aiurea dintr-o fază fixă.

Nu pot să spun, că până la urmă și a doua repriză tot noi am dominat jocul. Nu mă gândesc la schimbarea lui Baciu. Să inventez acum un gând? Nu vreau. Am spus că trebuie să facă 4 puncte în două meciuri. Mai este un meci. Poate să îl câștige, și dacă îl câștigă meciul cu Craiova, înseamnă că a îndeplinit obiectivul. Dar nu mă gândesc la ora asta. Eu mă gândesc doar la formula ideală. Atât”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.