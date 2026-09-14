Meciul a început spectaculos, oaspeții punctând în minutul 3 prin N'Lundulu. Replica a venit imediat, FCSB reușind o remontada în primul act grație reușitelor lui Arad și Korenica. Actul secund a mai adus un singur gol, cel al lui Malula, fundaș care a stabilit scorul final, 2-2.

Gigi Becali nu are milă după schimbarea lui Karlo Muhar

Partida de pe Arena Națională a adus și o premieră: titularizarea lui Karlo Muhar. Deși a greșit la primul gol înscris de Petrolul, mijlocașul a avut o prestație solidă.

În ciuda acestui aspect, Muhar a fost înlocuit la pauză, în condițiile în care văzuse cartonașul galben. La scurt timp după fluierul final, Gigi Becali a transmis un mesaj clar: nu el a luat decizia ca croatul să fie schimbat.

Patronul FCSB a fost sincer și a expus că mijlocașul, chiar dacă va avea cartonaș galben, nu va mai fi înlocuit. Totuși, Gigi Becali e de părere că jocul a crescut și e optimist că rezultatele vor veni.

„Am avut multe ocazii, trebuia să câștigăm meciul ăsta. Când vrei să fii echipă mare, nu poți să rămâi la o diferență de un singur gol, că iei un gol cum am luat din fază fixă și după aia e eșec.

Am greșit cu siguranță, dar nu trebuia să... asta... Muhar, ce dacă are galben? Trebuie schimbat? Nu. (n.r. - nu a fost decizia lui) Pe mine mă interesează fotbalul, nu cine a luat decizia.

Dar nu va mai lipsi niciodată, chiar dacă are galben, Muhar nu va mai fi scos din teren, că așa controlăm noi meciul. Din mijlocași, din toți, doar Muhar este. Poate o să joace Cisotti la mijlocul terenului. Cert e că echipa e în progres și că suntem acum în căutarea soluțiilor”, a declarat Gigi Becali, potrivit Digi Sport.