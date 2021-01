BREAKING NEWS | FCSB i-a facut CIUCIULETE pe saracii Turciei! MM a facut dezvaluirile momentului: cu cine au jucat stelistii ca sa fie siguri ca scapa de carantina: "Tineti minte numele Ciuciulete!"

Managerul general al FCSB, Mihai Stoica, spune ca liderul a jucat un amical cu Kemerspor miercuri seara.

Echipa e clasata pe locul 15 din 16 in liga a 4-a din Turcia. Decizia organizarii partidei a fost luata in ultima clipa. Ros-albastrii ar fi vrut sa intalnteaca Eskisehirspor, insa clubul n-a obtinut la timp aprobarea Federatiei turce, asa ca stelistii s-au ales cu un adversar de la amatori.

Meciul cu Kemerspor s-a terminat 3-2, spune MM. "N-am vrut sa punem nimic pe paginile de facebook ca sa vedem daca se afla, dar spre surprinderea mea niciunul dintre cei 51 de membri ai delegatiei nu a spus nimic presei", explica managerul general al FCSB.

Pustiul Ciuciulete (17 ani) l-a impresionat pe MM in meciul de ieri.

"Am jucat cu Kemerspor. Vina a dat primul gol din penalty, a fost un fault asupra lui Buziuc. Apoi am fost egalati de un jucator interesant, ne-a egalat din lovitura libera. Pana la pauza am mai marcat un gol din lovitura libera indirecta din careul advers, a marcat Oaida. Am fost egalati din nou de Kemerspor. In a doua parte a jocului am dat golul victoriei prin Oaida, dupa o actiune exceptionala a lui Nita, care si-a crosetat vreo doi adversari.

A mai jucat si Ciuciulete, un jucator... Fac si eu ca Mitica Dragomir: tineti minte numele asta! Ciuciulete vine din Craiova. A fost un meci facilitat de cei care au organizat deplasarea in Turcia. Nu exista un stabiliment, cred eu, in Europa care sa aiba masurile atat de stricte impotriva Covid ca Gloria Sports Arena din Belek, unde am fost noi", a spus MM la Digisport.

