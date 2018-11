Care este starea de sanatate a lui Mihaila dupa momentele cumplite de la Iasi! Medicii au facut anuntul dupa ce i-au facut primele investigatii

Olteanul Mihaila a fost la un pas de tragedie dupa ce si-a pierdut cunostinta in meciul de la Iasi. El a fost lovit cu pumnul in gat de Laurentiu Rus.

Pustiul Valentin Mihaila, in varsta de 18 ani, a trecut prin momente grele in meciul de la Iasi. In debutul partidei, dupa doar 10 minute de joc, el a fost lovit in gat de Laurentiu Rus si s-a prabusit la pamant.

Mihaila a avut nevoie de interventia de urgenta a medicilor, care au decis sa-l transporte la spital.

Tanarul fotbalist a fost transportat la Spitalul de Urgenta, dar pe drum si-a revenit. El a fost retinut pentru investigatii suplimentare.

"Jucatorul a prezentat o scurta pierdere de cunostinta, din cauza unei posibile comotii cerebrale. Este la spital, unde se vor efectua investitatii suplimentare. A fost transportat constient, stabil hemodinamic si respirator", a spus Diana Zinovei, medicul de pe ambulanta.

"Starea de sanatate a lui Valentin Mihaila este stabila. Fotbalistul nostru se afla in aceste momente la spital pentru investigatii suplimentare", a anuntat si clubul oltean.