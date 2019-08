Gicu Grozav se pregateste de dubla cu Spania si Malta.

A dat doua goluri azi, in victoria cu Ujpest (2-0). Grozav a castigat meciul de unul singur. Kisvarda e pe 4 in Ungaria, la 3 puncte in spatele lui Mol Vidi si al lui Mezőkövesd-Zsóry, care au maximum de puncte.

Primul gol al lui Grozav:





Al doilea gol al lui Grozav