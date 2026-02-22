Tehnicianul croat a văzut din marginea terenului cum echipa sa a fost învinsă categoric de Arsenal, scor 1-4, în derby-ul etapei a 27-a din Premier League, iar la final nu și-a ascuns admirația pentru rivali.

„Tunarii” s-au impus prin golurile marcate de Eze (32, 61) și Gyokeres (47, 90+4), în timp ce pentru gazde a punctat Kolo Muani, în minutul 34.

Radu Drăgușin a fost integralist și a avut o primă repriză solidă, însă londonezii au cedat după pauză, când liderul campionatului a controlat jocul.

Igor Tudor: „Arsenal e probabil cea mai bună echipă din lume”

Instalat recent pe banca lui Spurs, după plecarea lui Thomas Frank, Igor Tudor a recunoscut superioritatea clară a adversarului și a avut cuvinte mari la adresa liderului din Premier League.

„Arsenal este probabil cea mai bună echipă din lume în acest moment”, a declarat Igor Tudor după meci.

În urma acestui eșec, Tottenham a coborât pe locul 16 în clasament, la doar patru puncte de zona retrogradării.

De cealaltă parte, Arsenal își consolidează poziția de lider, cu 61 de puncte. „Tunarii” au un avans de cinci puncte față de principala urmăritoare, Manchester City, și par favoriți la câștigarea titlului.