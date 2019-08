Si cu VAR si TOT DEGEABA! Penalty HALUCINANT dat in Serie A intr-un meci DEMENT! Ce s-a intamplat la Fiorentina - Napoli

Dupa golul anulat pentru un offside milimetric lui Cristiano Ronaldo, arbitrii au lovit si la cea de-a doua partida a zilei. Au dat penalty la o cadere in careu a lui Mertens la care nici macar fanii lui Napoli n-au indraznit sa ceara nimic.

Pe net, mii de comentarii ii acuza atat pe membrii brigazii, cat si pe cei din camera VAR pentru decizia scandaloasa luata in prima repriza a partidei.

Fiorentina - Napoli s-a terminat 3-4!

How on earth has the VAR not asked the #FiorentinaNapoli referee to review that penalty? Mertens dived over the leg of a player who was laid on the floor. Absolutely scandalous officiating &, as bad as the Viola penalty was, at least Massa made the decision himself