"Strainii ma iau cu Sir, please! Arogantul asta mi-a zis sa am grija cum vorbesc cu el!" Declaratii FABULOASE ale lui Petrescu! L-a scos din minti al 4-lea arbitru! :)) "Azi trebuia sa dam 8 goluri!"

Petrescu si-a gasit motive de suparare si dupa 4-1 cu Botosani.

L-au deranjat golul primit si atitudinea celui de-al 4-lea arbitru. :)

Super Dan spune ca arbitrul Antonie, rezeva la meciul de azi, l-a luat tare de la inceput.



"In Europa, al 4-lea arbitru... Sir, please, calm down, wait.. In Romania, 'vedeti cum vorbiti cu mine', im spune la inceputul meciului. E regele Romaniei. Statea numai langa banca noastra. De ce statea numai langa mine? Arogant! Se uita arogant la mine. In Champions League nu am avut nicio problema, nicaieri. Vorbesc cu mine, stiu cum sa ma ia. Arbitrul de centru a fost bun, n-am ce sa-i reprosez, vorbesc de al 4-lea arbitru", a spus Petrescu la Digisport.

Super Dan crede ca CFR ar fi trebuit sa marcheze un numar dublu de goluri contra Botosaniului.

"Per total, scorul e mincinos. Trebuia sa dam 7-8 goluri. Cel putin 8 goluri trebuia sa dam! Imi pare rau de golul primit. Daca incepi sa iei goluri multe, nu mai castigi niciun campionat. Eu nu joc defensiv. Niciodata nu le-am cerut sa jucam defensiv. Am jucat inteligent. Cand trebuie sa jucam la rezultat, jucam la rezultat. Cand trebuie sa dam goluri, jucam sa dam goluri. Botosaniul, daca ramane cu lotul si cu antrneorul, nu vad cum sa piarda play-off-ul. Toti jucatorii au jucat extraordinar. Golul ala m-a enervat putin. As fi preferat 4-0, nu 4-1", a comentat Petrescu.