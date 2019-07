"Prunea vine si ii sterge praful lui Negoita! De ce nu vorbeste de ce-au facut ei, ca au luat 7 goluri in doua meciuri?! Eu n-am luat tot play-off-ul atatea!" Reactia dura a lui Rednic dupa atacul lui Prunea

Mircea Rednic nu se simte vinovat de situatia exploziva de la Dinamo.

Fostul antrenor al 'cainilor' ataca la randul sau dupa ce Prunea i-a transmis 'sa se potoleasca'. Rednic spune ca se bucura ca l-a refuzat pe Prunea in momentul primelor negocieri dintre acesta si Negoita. Antrenorul face praf si transferurile din Stefan cel Mare din aceasta vara.

"Nu-l inteleg pe Prunea. Sunt acuzat ca nu vorbesc. Eu am evitat sa vorbesc cu presa. Prunea minte! In momentul in care m-a sunat mi-a zis ca a luat bani de la FRF si de la Iasi, ca erau banii lui, ca a muncit pentru ei. Doar despre asta am vorbit. Despre nimic altceva. Face acuzatii grave. Jucatorii mei au disparut. Ei si-au adus alti jucatori. Asa se intampla la marile echipe. La Craiova, Papura castiga si tot i se cere demisia. La fiecare interviu, Prunea ii sterge praful lui Negoita.

Eu chiar ma bucur acum ca n-am vrut sa lucrez cu el. Asta nu e atitudine de conducator la Dinamo. De ce nu vorbeste de ce au facut ei la Dinamo, ca s-au luat 7 goluri in doua etape.

Eu am primit in tot play-out-ul 7 goluri. Prunea nu stie ca eu la 1 noaptea il sunam pe Batineanu sa-l intreb de Neagoe. Ce treaba am eu cu suporterii? E treaba lor cum se manifesta. Ce vina am eu? Eu am adus bani de acasa pentru ca Dinamo sa plata plati salariile. Riscam sa retrogradam. Prunea nu se pricepe la fotbal. Cum sa spuna ca Popa e peste Papazoglou? Filip e Guardiola pe langa ce-au adus ei la mijloc acum. Prunea si Neagoe sufera pentru transferuri facute de Balanescu si Iorga. Jucatorii adusi acum erau si pe lista pe care mi-o propusesera mie", a comentat Rednic la Telekom Sport.