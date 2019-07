"Ma gandeam: 'Dumnezeule, parca suntem blestemati!' Mi-au venit imediat in minte Hildan, Ekeng si Cozma". Ce spune "Babicu" Munteanu dupa momentele teribile cu Neagoe

Preinfarctul lui Eugen Neagoe le-a dat frisoane dinamovistilor.

Cristi Munteanu, fostul portar al lui Dinamo, spune ca l-au trecut frisoanele dupa ce Eugen Neagoe a fost luat cu ambulanta de pe banca, in timpul meciului cu Universitatea Craiova, pentru a fi dus la urgenta, gandindu-se la ce era mai rau.

"Cum au chemat ambulanta la banca de rezerva, m-am gandit imediat la Hildan, Ekeng, Marian Cozma... Ma gandeam: 'Urmeaza Neagoe?'... Ma gandeam ca suntem un club blestemat, 'Dumnezeule, ce naiba, numai noua ni se intampla toate chestiunile astea de viata si de moarte?'. Frate, parca suntem blestemati, nu stiu ce se intampla cu clubul asta.

Din punctul meu de vedere, Neagoe nu mai are ce cauta la Dinamo. Nu mai are ce cauta in fotbal in urmatorul an, daca isi stie interesul. Mai ales la Dinamo, unde e un stres fantastic. Sanatatea e mai importanta ca orice, omul are familie, are copil, nu te joci cu asa ceva. Dinamo are nevoie urgent de antrenor si trebuie sa stranga randurile. Dinamo trebuie sa isi numeasca urgent un nou antrenor, pentru ca viata lui Neagoe e mai importanta decat postul lui Neagoe la Dinamo. Imi pare rau daca pleaca asa repede, pentru ca e un antrenor care chiar sufera pentru Dinamo, care a pus suflet pentru echipa.

Cat am fost jucator, nu am avut antrenori care sa lesine pe banca. Doar la un meci cu Sportul Studentesc, acasa, pe 'Stefan cel Mare', cand era Gigi Multescu antrenor la ei si a venit ambulanta la banca lor, pentru ca i se facuse rau. A venit Smurd-ul la Smurd. La noi parca era Andone antrenor. E o meserie grea, acum intelegeti de ce nu m-am facut eu antrenor si de ce nu imi place", a declarat Cristi Munteanu pentru Sport.ro.