"Sebi, mi-e rau! Am vazut ca nu era in apele lui si l-am lasat pe doctor in locul meu!" Secundul lui Neagoe a povestit secundele de groaza dinaintea interventiei medicilor

Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, a trecut prin moment teribil la meciul contra Craiovei de pe Arena Nationala.

Antrenorul dinamovist a suferit un infarct, iar medicii de pe ambulanta au intervenit prompt si au reusit sa-i salveze viata. Sebastian Moga, secundul lui Neagoe, a povestit ce s-a intamplat in secundele dinainte ca tehnicianul dinamovist sa se aseze pe scaun.

"Sebi, mi-e rau, cheama doctorul – mi-a spus la un moment dat. Am vazut ca nu era in apele lui si m-am ridicat si l-am lasat pe doctor in locul meu. Apoi am vazut cum i s-a facut din ce in ce mai rau si a leșinat. Noroc cu oamenii de pe ambulanta care si-au facut exemplar treaba si l-au salvat. Am fost aseara la spital, dar n-am putut intra. Doar sotia lui Eugen a avut acces si ne-a spus ca si-a revenit. Primul lucru a intrebat-o de meci, cat s-a terminat", a declarat pentru sportulbistritean.ro, Sebastian Moga, secundul lui Eugen Neagoe.