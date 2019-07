Negoita a fost in miezul noptii in vizita la Neagoe! Antrenorul i-a transmis ca RENUNTA la Dinamo

Ionut Negoita a discutat chiar aseara, dupa scenele teribile de pe National Arena, cu Neagoe.

Patronul lui Dinamo l-a vizitat pe antrenor la spital in miezul noptii, dupa ce spiritele s-au potolit la Floreasca. A avut acces chiar in salonul unde Neagoe a fost mutat dupa ce i s-au facut mai multe investigatii de specialitate.



Conform Fanatik, Neagoe i-a transmis ca renunta la Dinamo. Va lua o pauza dupa noaptea in care a trecut pe langa o tragedie. Neagoe nu mai rezista tensiunii din club.

Starea lui Neagoe e din ce in ce mai buna. Astazi, a reusit sa manance si a comunicat normal cu apropiatii sai. Ar putea fi externat in cateva zile.

Diagnosticul pus de medici lui Neagoe este de fibrilatie ventriculara fara puls, o tulburare foarte grava a ritmului cardiac.