Prunea il da pe Rednic pe mana politiei: "Sa-l cheme cat mai repede!" Anuntul momentului: cum ar fi fentat Rednic clubul in cazul Salomao: "Nu-l mai bag, face atmosfera proasta!"

Razboiul dintre conducerea lui Dinamo si Mircea Rednic e unul total!

Rednic a anuntat ca-l da in judeata pe Prunea dupa acuzatiile facute aseara.Directorul general din Stefan cel Mare spune ca nu se teme de un proces si cere ca Rednic sa fie audiat de politie! Prunea sustine ca fostul antrenor ii instiga pe suporteri!

"Mircea Rednic e principalul instigator, lucru dovedit. Hagi, Dan Petrescu, Gica Popescu m-au sunat sa ma intrebe de Neagoe, Rednic nu a facut-o. Cu siguranta, el i-a trimis pe suporteri acasa la Balanescu. Bine ca nu s-a intamplat nenorocirea cu Neagoe.

Sa va dau un exemplu de ce facea Rednic. A venit la club si a zis ca Salomao are oferta de 450 000 din tarile arabe. Peste o saptamana, a scazut la 350 000. Dupa aia, a zis ca arabii nu vor sa mai dea nimic. Apoi, Rednic a spus ca Salomao are salariu prea mare si ca nu-l mai baga sa joace, ca face atmosfera in vestiar. S-a semnat rezilierea. Unde credeti ca a fost condus Salomao direct de la sediul clubului? La fiica-sa acasa. A plecat in Arabia Saudita si a semnat gratis. Nu misca nimic, nici masa, nimic fara Rednic la Dinamo. Ce credeti ca s-a intamplat de fapt?



Nu ma sperie ca Rednic vrea sa ma dea in judecata. Sa vina si sa dea explicatii. Mai avea vreodata voie sa calce in curtea lui Dinamo, dupa ce a luat de la Steaua de 3 ori? S-a depasit o linie pe care nu are voie s-o depaseasca nimeni. Atmosfera la Dinamo nu poate sa fie decat una pe care ti-o dau rezultatele. Timpul e scurt, e normal ca suporterii sa nu aiba rabdare. Am avut un inceput de campionat cu meciuri foarte puternice. Fac un apel la autoritati sa opreasca aceste instigari. Politia trebuie sa-l cheme pe Rednic si sa-i spuna ca nu mai merge asa", a spus Prunea la PRO X.