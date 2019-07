Ultimele informatii despre starea lui Eugen Neagoe! Mesajul incredibil al antrenorului: "Nu asteptati dupa mine, aveti grija de Dinamo!"

Starea lui Eugen Neagoe s-a imbunatatit considerabil.

Managerul sportiv al celor de la Dinamo, Florin Prunea, a vorbit despre starea antrenorului Eugen Neagoe dupa ce acesta a suferit o fibrilatie ventriculara fara puls in timpul partidei dintre Dinamo si Universitatea Craiova

"Acum 5 minute am plecat de la el, vestile sunt bune. A fost mutat intr-o rezerva. A prins si culoare, sa speram ca rezultatul RMN-ului pe care l-a facut in seara asta la o clinica sa fie in regula. E dupa soc. Nu vreau sa ne mai aducem aminte prin ce-am trecut. E mult mai bine, azi a si mancat, nu sunt probleme. Am stat vreo doua ore impreuna, am glumit. Am vazut si mare parte din meciul FCSB-ului cu Sepsi.

Este un baiat de un bun simt incredibil. Mi-a spus sa nu asteptam dupa el, sa avem grija de club. Toata lumea l-a sunat, Gica Hagi, Emil Sandoi, a simtit ca toata lumea a fost alaturi de el. E un om admirabil" a spus Florin Prunea la Digi Sport.