"Nu stiam ca e si prost!" Rednic, razboi cu Prunea, dupa ce presedintele lui Dinamo l-a facut "Fomica dolarica"

Mircea Rednic si Florin Prunea sunt in razboi!

Dinamo a trecut printr-un moment de cumpana, dar nu pare sa aiba timp sa isi traga rasuflarea. Dupa ce Eugen Neagoe, antrenorul echipei, a suferit un infarct la meciul contra Craiovei, intre Florin Prunea si Rednic a izbucnit un scandal. Actualul presedinte al lui Dinamo l-a acuzat pe Rednic sa instiga si ii pune pe suporteri sa atace si sa hartuiasca conducerea administrativa si tehnica.

Prunea, despre Rednic: "Bai fomica dolarica!"

Florin Prunea l-a atacat dur pe Mircea Rednic dupa ultimele evenimente de la Dinamo.

"Rednic este principalul instigator si am dovezi clare. Cei care au venit cu torte la casa lui Balanescu si i-au speriat familia si au vopsit masini, au venit de la Rednic de acasa; sunt suporteri care au recunoscut asta.

Am avut o discutie cu Ionut Negoita si nu trebuie sa mai ascundem mizeria sub pres! Acest profitor si fiica lui au capusat clubul Dinamo! Au incasat sute de mii de euro din comisioane!

Fabbrini a fost indepartat pentru ca transferul nu era facut prin firma fiica-sii. Aceeasi regie si la Gnohere, si la Salomao", a spus Prunea la Digi.

Rednic, despre Prunea: "Nu stiam ca e si prost!"

De cealalta parte, Mircea Rednic spune ca il va da in judecata pe Florin Prunea.



"Am fost atacat nepermis si o sa-l dau in judecata! Zicea ca are probe! Eu aveam o impresie despre Prunea, dar nu stiam ca este si prost! Este chiar prost si-l expun cei de acolo. Biroul sau este la 10 metri de contabilitate! Sa se duca si sa vada. El vorbeste de sute de mii comisioane. La Matic s-au dat comisioane in patru transe.

Tot la contabilitate sa vada cum am renuntat la salariu. Credeti ca am imprumutat clubul ca imi era drag Negoita? Nu, pentru ca nu aveam bani. Si decat sa ne imprumutam pe la altii, cum au facut unii care au luat de la Gigi Becali si de la banci, am zis sa ajut clubul", a spus Rednic la Digi.

Rednic mai spune ca nu are de-a face cu modul in care se comporta fanii lui Dinamo.

"Domnul sa vina si sa probeze, sa vina cu martori. Legatura cu suporterii e una bazata pe respect. Eu pot sa cumpar suporterii lui Dinamo? El a trecut de pomana pe la Dinamo!



Astia sunt suporteri, nu poti sa-i judeci tu. Negoita asta vrea, Danculescu are coloana si l-au gasit pe Prunea, gura mare", a mai spus antrenorul.