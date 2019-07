Suporterii dinamovisti, o noua reactie dupa incidentele teribile cu Neagoe! "Tocmai el ascunde adevarul? Cel care ne-a luat noua probe de sange si a aflat ca suntem drogati?" PCH a emis un nou comunicat

Suporterii dinamovisti au emis un nou comunicat.

Eugen Neagoe, antrenorul lui Dinamo, a suferit un infarct chiar in timpul partidei cu Craiova si doar interventia prompta a medicilor de pe Ambulanta a evitat o noua tragedie in fotbalul romanesc. Neagoe a fost transportat imediat la spital, iar acum starea sa este stabila.

Tensiunea inceputului de campionat, dar si numeroasele critici primite din partea suporterilor inca dinainte de startul sezonului l-au afectat teribil pe Neagoe.

Supoterii dinamovisti au emis ieri un comunicat in care spun ca nu este vina lor pentru situatia in care a ajuns Neagoe, insa revin cu un nou comunicat in care adreseaza cateva intrebari referitoare la modul in care medicul echipei a reactionat in momentul in care i s-a facut rau lui Neagoe.

"Este adevarat ca Eugen Neagoe s-a simtit rau in timpul zilei de ieri inca de cand se afla la Saftica? Sa nu spuneti ca nu ati stiut. Daca stim noi asta, inseamna ca medicul lui Dinamo si toti cei din staff-ul echipei stiau despre asta. De ce a ascuns Florin Prunea adevarul despre starea reala a lui Neagoe? Sa nu spune ca n-a avea habar! Tocmai el care ne-a luat noua probe de sange si a aflat ca suntem drogati. Cum de nu a aparut nimic in presa? Se fac anchete doar daca moare cineva? Va incurca asa de tare adevarul si nu mai puteati sa aruncati vina pe suporteri? Cine a bagat adevarul sub pres si ce interes au avut sa faca asta? De ce a fost lasat sa stea pe banca daca se simtea rau?



Sunt atatia antrenori care nu au mai luat loc pe banca in ziua in care au avut probleme de sanatate mai putin grave. Daca se intampla o tragedie cu omul asta, tot suporterii erau de vina? Cine raspunde daca un juator cu probleme de sanatate depistate inainte de meci, intra totusi pe teren si se prabuseste? Dar daca un antrenor este in situatia asta? Medicul echipei a evaluat in viata lui vreun pacient? A pus vreodata un diagnostic, sau stie doar sa ia un puls si sa ofere un suc? Pai asta stim si noi sa facem. Ce fel de prieteni si colegi sunt cei care te trimit pe banca desi stiu cat de grava este starea ta? Sa-i dea Dumnezeu sanatate lui Neagoe si sa stea departe de oamenii care spun din gura ca le pasa de starea lui, dar in realitate nu au facut nimic pentru a-l ajuta si mai ales pentru a preveni o tragedie", se arata in comunicatul emis de PCH pe pagina de Facebook.