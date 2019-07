CUTREMUR LA DINAMO! Dezvaluiri FARA PRECEDENT ale lui Prunea despre Rednic: "A luat bani de 3 ori de la Steaua, si de la vii, si de la morti! Rednic a facut JAF! ASTA nu e antrenor, vindea si CAINII de la Saftica"

Atac incredibil al lui Florin Prunea la adresa lui Mircea Rednic.

Presedintele lui Dinamo spune ca Rednic a vrut sa continue in Stefan cel Mare doar pentru a se imbogati pe spatele clubului.

Prunea spune ca Rednic i-a instigat in permanenta pe suporteri si anunta masuri dure impotriva celor care au pornit revolta in tribune. Prunea face acuzatii fara precedent la adresa lui Rednic si a fiicei sale, Luana, cea care controla transferurile in perioada in care tatal ei era antrenor la Dinamo.

"Mircea Rednic e principalul instigator. Am vorbit si cu Neagoe, nu-i face placere ca Rednic ii pronunta numele. O sa vorbim si cu doctorul Batineanu. Noua nu prea ne raspunde la telefon, lui Rednic vad ca-i raspunde imediat. Cei care au fost la Bogdan Balanescu acasa au venit de la Rednic de acasa. Am informatii si de la suporteri! Asta cand au fost atunci problemele, cand s-au dus la Balanescu acasa si i-au speriat familia. Sa nu ne mai ascundem si sa spunem adevarul. Acest profitor a capusat clubul Dinamo.

Zice ca a imprumutat clubul. Si-a luat bani inzecit. La Dinamo nu intra nimeni fara Rednic si fiica-sa. Fabbrini a fost jucatorul lui Dinamo, sa stiti, dar pentru ca n-a fost facut prin Luana i s-a redus salariul ca sa plece de aici. De Gnohere va aduceti aminte? Aceeasi regie a fost cu Salomao. Aceeasi regie s-a pregatit si in cazul lui Montini. Rednic a luat de la Steaua de 3 ori. A luat si de la morti, si de la vii. Luana a venit cu oferta pentru Montini. 300 000 banii pentru club si 500 000 salariu jucatorului. 200 000 plecau catre ei. Asta e realitatea. Asta e Rednic. Am vorbit la telefon si l-am rugat sa ne lase in pace. E principalul instigator! Rednic trebuia sa iasa primul ca fost jucator al lui Dinamo si sa potoleasca lucrurile. Nu mai are ce sa capuseze el cu fiica-sa cum a facut tot timpul. Banii dati de Rednic s-au dat inapoi.

Primul lucru pe care l-a facut a fost sa-si ia banii pe loja inapoi dupa ce a plecat. Zilele urmatoare o sa vedeti, autoritatile statului trebuie sa intervina, a fost instigare la violenta. Daca nu se intervine, lucrurile o vor lua razna definitiv. E o bomba cu ceas, lucrurile pot exploda in orice secunda. Ar trebui sa-i multumim Luanei ca ne-a ajutat sa renuntam la un jucator cu doua salarii compensatorii? Ne-a costat de ne-a usturat tot ce s-a intamplat! Doctorul nu m-a sunat sa ma intrebe cum se simte Eugen, cu Rednic vorbeste de 3-4 ori pe zi! Neagoe va ramane in familia Dinamo. Cred ca nu va sta deoparte foarte mult timp. E un om apropiat de noi. Vom tine cont de parerea lui, sigur. Nu iau numai eu decizii la Dinamo.

Rednic nu e antrenor, trecuse in partea cealalta. Vindeau si cainii de la Saftica daca mai ramaneau. Nu pot sa mai spun ce s-a intamplat cu contractele unor jucatori! Astia au facut ce-au vrut aici! Astia de dimineata pana seara se ocupau numai de tampenii, de transferuri de jucatori si de comisioane. Astia, aici, au facut ce-au vrut. S-a gresit foarte mult cand s-a acceptat imprumutul de la Rednic. Nu vom mai tolera manifestarile acestui instigator. O sa vedeti zilele viitoare ce intalniri vom avea cu autoritatile statului. Ce s-a intamplat cu Eugen nu trebuie sa ramana asa, cineva trebuie sa plateasca pentru asta. A fost jaf armat! Noi am dat afara jucatori care erau pe lista lui Rednic. Ar fi fost jaf vara asta daca se faceau transferurile lui. Neagoe mi-a zis sa nu mai stam dupa el. Un om de mare caracter, e un om admirabil", a spus Prunea la Digisport.