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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Propus la FCSB, Raul Rusescu nu l-ar refuza pe Gigi Becali

În spațiul public au apărut diverse teorii, deoarece totul a pornit de la faptul că Laurențiu Reghecampf i-a povestit lui Gigi Becali ce se petrece în club, iar patronul a luat decizii după ce a realizat că, de fapt, nu știe ce se întâmplă în propria curte. Lumea l-a judecat pe „Reghe”, susținând că acesta l-a „dat în primire” pe Mihai Stoica.

Cum postul de președinte este lăsat vacant, mai multe nume de înlocuitori au apărut în presă, printre care și cel al lui Raul Rusescu. Fostul atacant a scris istorie la FCSB, fiind unul dintre jucătorii de referință din ultimii ani.

Întrebat dacă ar accepta să vină la FCSB, „Raul de Ghencea” a răspuns fără să stea pe gânduri: „Da”. Totuși, Raul Rusescu nu dorește să îi ia locul lui Mihai Stoica, ci ar fi disponibil să ocupe locul de director sportiv, lăsat vacant după îndepărtarea lui Florin Cernat.

„Doar că ce am făcut eu în ultimii trei ani, cum m-am educat eu în acești ani, nu m-am educat să îl înlocuiesc pe Mihai Stoica. Mihai Stoica avea funcția de președinte. Eu nu pot să fiu președinte, știu ce înseamnă, dar nu pot să fac asta.

(n.r. să zicem că sună Gigi Becali) Da, dar nu să îl înlocuiesc pe Mihai Stoica. Nu pot fi președinte, pot fi director sportiv. Trebuie să facem o distincție între cele două posturi, sunt diferite. Președintele are grijă la nivel global de club, iar directorul sportiv are grijă de strategia și implementarea ei.

(n.r. Dacă te ofertează să ai grijă de strategie?) Întrebarea e simplă și răspunsul e simplu: da”, a spus Raul Rusescu, potrivit GSP.