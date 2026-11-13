Victorie în instanță pentru Laurențiu Reghecampf și soția sa: „Am fost jignită, rănită și amenințată”

Victorie în instanță pentru Laurențiu Reghecampf și soția sa: „Am fost jignită, rănită și amenințată” Stiri Prima fotografie cu băiețelul lui Laurențiu Reghecampf și iubita sa, Corina Caciuc! Antrenorul a anunțat și ce nume are copilul 
SPORT.RO
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Corina Caciuc și Laurențiu Reghecampf au obținut o soluție favorabilă în procesul deschis împotriva jurnalistului Liviu Alexa, în urma unor articole defăimătoare.

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Laurentiu ReghecampfCorina CaciucLiviu Alexa
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Tribunalul Ilfov a admis în parte cererea înaintată de soția antrenorului pe 20 martie 2025, într-un dosar care a vizat o acțiune în răspundere delictuală. Judecătorii au acceptat parțial și cererea de intervenție principală formulată în nume propriu de Laurențiu Reghecampf, părțile reclamate fiind Liviu Alexa, Alexa Partners și Pagina Ciudatului SRL.

Litigiul a pornit de la mai multe texte apărute pe site-urile Ziarul de Cluj și Strict Secret, publicații deținute de jurnalistul Liviu Alexa. Cei doi soți s-au adresat justiției pentru a cere ștergerea articolelor pe care le-au considerat defăimătoare, solicitând totodată și plata unor daune morale pentru prejudiciul suferit.

  • Reghecampf caciuc
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Despăgubiri de 50.000 de lei și eliminarea articolelor

Instanța i-a obligat pe pârâți să înlăture materialele respective de pe ambele platforme online și să le prezinte scuze lui Laurențiu Reghecampf și partenerei sale. În plus,  pârâții trebuie să achite, în solidar, despăgubiri morale în valoare totală de 50.000 de lei, câte 25.000 de lei pentru fiecare dintre cei doi reclamanți.

„Sunt fericită pentru că, în sfârșit, beneficiez de dreptate! Am fost jignită, rănită și amenințată și consider că justiția a probat înțelegere față de suferința mea”, a spus Corina Reghecampf, potrivit Cancan.

Acest proces nu reprezintă singurul litigiu pierdut de Liviu Alexa. Jurnalistul a mai primit soluții nefavorabile în alte dosare, în urma cărora judecătorii l-au obligat să plătească sume mari drept daune morale unor persoane fizice și organizații, o parte dintre aceste decizii fiind deja definitive, în timp ce altele încă mai pot fi atacate.

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