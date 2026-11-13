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Conform paginii oficiale de Facebook a FRG, lista celor cei mai buni sportivi ai anului a fost definitivată la finalul Cupa României la gimnastică, competiţie care a avut loc, joi, la Oneşti, de ziua Nadiei Comăneci.

Federaţia Română de Gimnastică (FRG) a anunţat, pe un site de socializare, laureaţii anului 2026, câte zece sportivi pentru trei categorii, gimnastică artistică feminin, gimnastică artistică masculin şi gimnastică aerobică.

Alexandru Urzică, Zeno Kiss, Radu Iustin Mihai, Darius Petre, Nicolae Bera, Rafael Szabo, Ianis Diaconu, Leo Jason Trandaburu, Răzvan Costache, Rareş Petrache şi Darrin Boldojar.

Laureaţii la gimnastică aerobică

Leonard Manta, Daniel Ţavoc, Vlăduţ Popa, Mădălin Boldea, Melissa Farcuţa, Ana-Matilda Drăghici, Daniel Anton, Maria Manuela Toma, Sara-Alexia Buda şi Maria Alessia Vrâncianu-Panciu.

Aniela Tudor și Alex Urzică sunt legitimați la CS Dinamo București

”REMARCABIL. Dinamo e TOP! 💥 Aniela Tudor și Alex Urzică – sportivii anului 2026 în gimnastica românească

Federația Română de Gimnastică a premiat astăzi cei mai buni sportivi din 2026 în cadrul Cupei României, competiție găzduită de Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești. Marele trofeu la ambele categorii (feminin și masculin) a revenit sportivilor de la CS Dinamo București:

🏆Sportiva anului: Aniela Tudor – campioană europeană de junioare la sărituri și locul 6 la Jocurile Olimpice de Tineret cu echipa. Antrenori: Anca Drăghici și Dan Potra

🏆Sportivul anului: Alex Urzică - campion absolut la juniori, multiplu medaliat la naționalele de seniori (el fiind încă junior). Antrenor: Marius Urzică

Premierea de astăzi demonstrează încă o dată că Dinamo rămâne una dintre cele mai puternice școli din gimnastica românească.

Felicitări sportivilor și antrenorilor!”, a postat pagina oficială CS Dinamo București.