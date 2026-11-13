GALERIE FOTO ”Dinamo e TOP!” Aniela Tudor și Alex Urzică, desemnați cei mai buni gimnaști ai României pe 2026

”Dinamo e TOP!” Aniela Tudor și Alex Urzică, desemnați cei mai buni gimnaști ai României pe 2026 Gimnastica
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Bilanț la final de an la Federaţia Română de Gimnastică.

TAGS:
Dinamocs dinamo bucurestianiela tudoralex urzicamarius urzica
Din articol
  • Tudor aniela imago1075272918h 9
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Federaţia Română de Gimnastică (FRG) a anunţat, pe un site de socializare, laureaţii anului 2026, câte zece sportivi pentru trei categorii, gimnastică artistică feminin, gimnastică artistică masculin şi gimnastică aerobică.

Conform paginii oficiale de Facebook a FRG, lista celor cei mai buni sportivi ai anului a fost definitivată la finalul Cupa României la gimnastică, competiţie care a avut loc, joi, la Oneşti, de ziua Nadiei Comăneci.

Cele mai bune zece sportive la gimnastică artistică feminin, cu Aniela Tudor în top

Aniela Maria Tudor, Alexia Elena Blănaru, Miriam Giuşcă, Sabrina Maneca Voinea, Cătălina Ciocade, Delia Jitea, Ariana Cotu, Alexandra Andreea Nica, Ştefania Boboc şi Adelina Cristina Ionescu.

Cei mai buni zece sportivi la gimnastică artistică masculin, cu Alex Urzică numărul 1

Alexandru Urzică, Zeno Kiss, Radu Iustin Mihai, Darius Petre, Nicolae Bera, Rafael Szabo, Ianis Diaconu, Leo Jason Trandaburu, Răzvan Costache, Rareş Petrache şi Darrin Boldojar.

Laureaţii la gimnastică aerobică

Leonard Manta, Daniel Ţavoc, Vlăduţ Popa, Mădălin Boldea, Melissa Farcuţa, Ana-Matilda Drăghici, Daniel Anton, Maria Manuela Toma, Sara-Alexia Buda şi Maria Alessia Vrâncianu-Panciu.

Aniela Tudor și Alex Urzică sunt legitimați la CS Dinamo București

”REMARCABIL. Dinamo e TOP! 💥 Aniela Tudor și Alex Urzică – sportivii anului 2026 în gimnastica românească

Federația Română de Gimnastică a premiat astăzi cei mai buni sportivi din 2026 în cadrul Cupei României, competiție găzduită de Sala Polivalentă „Nadia Comăneci” din Onești. Marele trofeu la ambele categorii (feminin și masculin) a revenit sportivilor de la CS Dinamo București:

🏆Sportiva anului: Aniela Tudor – campioană europeană de junioare la sărituri și locul 6 la Jocurile Olimpice de Tineret cu echipa. Antrenori: Anca Drăghici și Dan Potra

🏆Sportivul anului: Alex Urzică - campion absolut la juniori, multiplu medaliat la naționalele de seniori (el fiind încă junior). Antrenor: Marius Urzică 

Premierea de astăzi demonstrează încă o dată că Dinamo rămâne una dintre cele mai puternice școli din gimnastica românească.

Felicitări sportivilor și antrenorilor!”, a postat pagina oficială CS Dinamo București.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
Un specialist a pus la încercare noua Dacia Spring 2027 și a observat o problemă neașteptată: „Ar putea fi îmbunătățită”
ARTICOLE PE SUBIECT
Oliver Hintsa de la Dinamo, titular în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni! Cum s-a descurcat atacantul
Oliver Hintsa de la Dinamo, titular în preliminariile Cupei Africii pe Națiuni! Cum s-a descurcat atacantul
Fostul dinamovist Lamine Ghezali, liber de contract după ce și-a ajutat echipa să ajungă în cupele europene
Fostul dinamovist Lamine Ghezali, liber de contract după ce și-a ajutat echipa să ajungă în cupele europene
Dinamo, ce tur de forță! Urmează 5 meciuri în 15 zile pentru campioana României
Dinamo, ce tur de forță! Urmează 5 meciuri în 15 zile pentru campioana României
ULTIMELE STIRI
Experiența de a filma cu Mutu: regizorul documentarului VOYO dezvăluie ce s-a întâmplat în spatele camerelor
Experiența de a filma cu Mutu: regizorul documentarului VOYO dezvăluie ce s-a întâmplat în spatele camerelor
Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB
Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB
Bernadette Szocs, poze noi și victorie spectaculoasă pentru calificarea în sferturile WTT Contender Istanbul 2026!
Bernadette Szocs, poze noi și victorie spectaculoasă pentru calificarea în sferturile WTT Contender Istanbul 2026!
Americanii, la picioarele lui Lionel Messi! Starul lui Inter Miami poate cuceri un nou trofeu
Americanii, la picioarele lui Lionel Messi! Starul lui Inter Miami poate cuceri un nou trofeu
Hansi Flick a revenit în Germania: „Pregătit pentru ce urmează”
Hansi Flick a revenit în Germania: „Pregătit pentru ce urmează”
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

Ce au scris francezii de la L'Equipe după ce Istvan Kovacs a dictat două penalty-uri în favoarea Italiei

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

După ultima decizie de la FCSB, Peluza Nord anunță boicotul: "Cât timp el va fi în club, nu vom mai participa la meciuri"

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Teodora Stoica, mesaj direct după ce MM Stoica a plecat de la FCSB

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Anamaria Prodan a dat de pământ cu Reghe după ce MM Stoica a plecat de la FCSB: „Prostul se bucură”

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB

MM Stoica, prima reacție după ce a plecat de la FCSB


Recomandarile redactiei
Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB
Primul cuvânt rostit de MM Stoica, după ce l-a anunțat pe Gigi Becali că pleacă de la FCSB
Experiența de a filma cu Mutu: regizorul documentarului VOYO dezvăluie ce s-a întâmplat în spatele camerelor
Experiența de a filma cu Mutu: regizorul documentarului VOYO dezvăluie ce s-a întâmplat în spatele camerelor
Prima reacție a lui Mihai Stoica după despărțirea de FCSB: „Nu a mai făcut nimeni în România asta!”
Prima reacție a lui Mihai Stoica după despărțirea de FCSB: „Nu a mai făcut nimeni în România asta!”
Gică Hagi a anunțat decizia luată în cazul lui Ianis, care joacă tot mai puțin la club: "Și eu, ditamai Hagi, am pățit asta!"
Gică Hagi a anunțat decizia luată în cazul lui Ianis, care joacă tot mai puțin la club: "Și eu, ditamai Hagi, am pățit asta!"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Mihai Stoica și Dan Petrescu, anunțați din nou la același club: "Un miliard la sută așa se va întâmpla"
Alte subiecte de interes
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei României s-a încheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 în faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A!
Fostul fotbalist al lui Dinamo, ”printre cei mai buni” la debutul în Serie A! 
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Dinamo, numai de la 40 de goluri în sus! ”Dulăii” fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fotbalistul aflat pe lista FCSB, premiat la gala dedicată tinerilor sportivi remarcabili din România
Fotbalistul aflat pe lista FCSB, premiat la gala dedicată tinerilor sportivi remarcabili din România
AUR pentru România la sărituri! Aniela Tudor, fenomenală în finala junioarelor la Europenele de la Zagreb
AUR pentru România la sărituri! Aniela Tudor, fenomenală în finala junioarelor la Europenele de la Zagreb
CITESTE SI
S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul

stirileprotvS-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape un milion de euro. Cât a costat biletul

Nicușor Dan a explicat de ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi”

stirileprotvNicușor Dan a explicat de ce l-a interzis pe jurnalistul Ovidiu Vanghele la Cotroceni: „Nu sunt un gunoi”

Noi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea

stirileprotvNoi reguli pentru prosumatori, aprobate de ANRE. Schimbare la plata energiei pe care o livrează în rețea

Temperaturi de vară în noiembrie. Vremea se schimbă apoi brusc de la 27 de grade, la temperaturi cu minus

stirileprotvTemperaturi de vară în noiembrie. Vremea se schimbă apoi brusc de la 27 de grade, la temperaturi cu minus

Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!