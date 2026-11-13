NEWS ALERT Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali: „Cât mai repede”

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali: „Cât mai repede” Superliga
SPORT.RO
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Laurențiu Reghecampf l-a apelat pe Gigi Becali.

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Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali

În spațiul public au apărut diverse teorii, deoarece totul a pornit de la faptul că Laurențiu Reghecampf i-a povestit lui Gigi Becali ce se petrece în club, iar patronul a luat decizii după ce a realizat că, de fapt, nu știe ce se întâmplă în propria curte. Lumea l-a judecat pe „Reghe”, susținând că acesta l-a „dat în primire” pe Mihai Stoica.

Pe lângă modificările din staff, pe Laurențiu Reghecampf îl mai îngrijorează un aspect: situația lui Risto Radunovic. Contractul jucătorului este scadent în luna decembrie, iar antrenorul dorește să se bazeze în continuare pe serviciile sale.

În acest sens, „Reghe” a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe patronul FCSB. Potrivit TRUmedia, Reghecampf dorește ca înțelegerea lui Radunovic să fie prelungită cât mai repede, ci nu să se aștepte luna decembrie.

„Radunovic este un jucător extrem de apreciat de Reghecampf, care își dorește să-l păstreze la echipă. Au existat și discuții între ei despre prelungirea contractului. Reghe l-a sunat inclusiv pe Gigi Becali pentru a-i transmite că ar vrea ca situația să fie rezolvată mai repede, fără să mai aștepte luna decembrie”, susțin apropiații de la FCSB, potrivit sursei amintite mai sus.

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Salariul lui Risto Radunovic la FCSB

Risto Radunovic este, fără doar și poate, unul dintre cei mai importanți jucători străini din fotbalul românesc al ultimului deceniu. Muntenegreanul se află la FCSB din iarna lui 2021, însă a intrat în ultimele 6 luni de contract, înțelegerea sa cu gruparea roș-albastră fiind scadentă în luna ianuarie.

În momentul de față ar exista un acord de principiu între cele două părți. Sursa menționată susține că remunerația lui Risto Radunovic va rămâne la fel, iar acesta va încasa 20.000 de euro pe lună.

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Radunovic, unul din liderii de la FCSB

Risto Radunovic a semnat cu FCSB la începutul lui 2021, mutare în schimbul căreia Gigi Becali a achitat 400.000 de euro clubului Astra Giurgiu. Internaționalul muntenegrean a devenit rapid titular în mandatul lui Toni Petrea și a rămas o piesă de bază în angrenajul echipei. 

În ultimele trei sezoane, fundașul stânga a contribuit decisiv la adjudecarea a două titluri de campion și a două Supercupe ale României. Cu 243 de prezențe, 9 goluri și 32 pase decisive strânse în cei 5 ani și jumătate de când îmbracă tricoul roș-albastru, Radunovic mai are contract până luna ianuarie.

  • 400.000 de euro este cota lui Risto Radunovic
  • 243 de meciuri, 9 goluri și 32 pase decisive a adunat fundașul pentru FCSB
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