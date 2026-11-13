Ultima perioadă a adus schimbări serioase în organigrama FCSB. Gigi Becali a demis mai mulți membrii din cadrul staff-ului, inclusiv Mihai Stoica hotărând să părăsească proiectul.

Laurențiu Reghecampf a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe Gigi Becali

În spațiul public au apărut diverse teorii, deoarece totul a pornit de la faptul că Laurențiu Reghecampf i-a povestit lui Gigi Becali ce se petrece în club, iar patronul a luat decizii după ce a realizat că, de fapt, nu știe ce se întâmplă în propria curte. Lumea l-a judecat pe „Reghe”, susținând că acesta l-a „dat în primire” pe Mihai Stoica.

Pe lângă modificările din staff, pe Laurențiu Reghecampf îl mai îngrijorează un aspect: situația lui Risto Radunovic. Contractul jucătorului este scadent în luna decembrie, iar antrenorul dorește să se bazeze în continuare pe serviciile sale.

În acest sens, „Reghe” a pus mâna pe telefon și l-a sunat pe patronul FCSB. Potrivit TRUmedia, Reghecampf dorește ca înțelegerea lui Radunovic să fie prelungită cât mai repede, ci nu să se aștepte luna decembrie.

„Radunovic este un jucător extrem de apreciat de Reghecampf, care își dorește să-l păstreze la echipă. Au existat și discuții între ei despre prelungirea contractului. Reghe l-a sunat inclusiv pe Gigi Becali pentru a-i transmite că ar vrea ca situația să fie rezolvată mai repede, fără să mai aștepte luna decembrie”, susțin apropiații de la FCSB, potrivit sursei amintite mai sus.