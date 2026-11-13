Ioan Varga a făcut anunțul în privința lui Marius Șumudică! Decizia luată de patronul CFR-ului

Ioan Varga a clarificat situația băncii tehnice de la CFR, după ce Marius Șumudică a lăsat să se înțeleagă în repetate rânduri că ar putea părăsi formația ardeleană.
Revenit în Gruia în luna august 2026, pentru al doilea său mandat, tehnicianul a preluat clubul într-un context dificil și a reușit să stabilizeze echipa din punct de vedere sportiv.
„Șumi” pleacă dacă echipa va fi depunctată
Clubul riscă să fie depunctat din cauza problemelor financiare, iar acest lucru l-a determinat pe Marius Șumudică să vorbească despre o eventuală plecare, însă patronul clubului a exclus varianta unei despărțiri înainte de finalul actualei stagiuni.
„Domnul Șumudică rămâne la CFR. Mai are contract până la vară și nu există nicio discuție referitoare la o despărțire. Absolut nimic. Chiar m-a asigurat de lucrul acesta. Avem o relație specială și chiar nu încape în discuție acest subiect. Marius Șumudică este antrenorul CFR-ului și nu există altceva”, a spus Ioan Varga, potrivit Digisport.
În actualul mandat pe banca tehnică a ardelenilor, antrenorul a înregistrat cinci victorii, patru rezultate de egalitate și cinci înfrângeri, iar CFR se află pe locul 9 în clasament, cu 19 puncte acumulate în 15 etape. De la întoarcerea la echipă, Marius Șumudică a beneficiat constant de sprijinul al finanțatorului, care a transmis că își dorește să întărească lotul în iarnă, stabilind ca nou obiectiv calificarea în grupele Champions League.