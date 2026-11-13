Fostul colaborator al lui Mihai Stoica dezvăluie motivul real din spatele plecării de la FCSB: „E mult!”

Fostul colaborator al lui Mihai Stoica dezvăluie motivul real din spatele plecării de la FCSB: „E mult!” Fotbal intern
SPORT.RO
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Marius Baciu (51 de ani), fostul antrenor al celor de la FCSB, a explicat de ce a ales Mihai Stoica (61 de ani) să se despartă de gruparea patronată de Gigi Becali.

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Din articol

Tehnicianul care a pregătit echipa între mai și septembrie 2026 pune această plecare pe seama tensiunilor recente din interiorul clubului.

În ultimele zile, finanțatorul roș-albaștrilor a luat mai multe măsuri radicale la nivelul organigramei. Gigi Becali i-a demis pe Alin Stoica și pe Florin Cernat, în timp ce Lucian Filip a fost trimis la formația secundă a clubului.

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De ce a plecat Mihai Stoica de la FCSB

Marius Baciu, care a adunat 15 meciuri pe banca roș-albaștrilor în acest sezon și a lucrat direct cu Mihai Stoica, susține că îndepărtarea celor trei colaboratori l-a determinat pe oficial să ia o pauză, întrucât acesta își apăra mereu staff-ul și jucătorii în fața patronului.

„MM e un pion important. MM se bate pentru staff, face tot ce ţine de el. Şi pentru el cred că există o limită. Şi eu am văzut lucrurile astea când i-a îndepărtat pe cei trei. Şi atunci mă întrebam de reacţia lui MM. Ei au o relaţie specială. MM a fost un om foarte important pentru Gigi. El ştia cum să vorbească cu el. Poate şi el vrea să facă o pauză, dar asta e doar decizia lui şi el ştie cel mai bine ce s-a întâmplat acolo”, a spus Marius Baciu, potrivit Primasport.

„Am văzut că MM susţine jucătorii, că încearcă să facă tot ce ţine de el. El a încercat să facă multe lucruri care, din păcate, nu au ajuns unde şi-a dorit el. Eu cred că e mult şi pentru el, are nevoie de o pauză, vrea să se liniştească. Pentru că e un moment care nu e uşor de gestionat. Eu ştiu că au o relaţie specială”, a mai transmis tehnicianul rămas liber de contract după despărțirea de FCSB, din 23 septembrie 2026.

Mihai Stoica a activat timp de 19 ani în cadrul clubului condus de Gigi Becali. De-a lungul acestei perioade, el a îndeplinit mai multe roluri în conducere, printre care cele de președinte, director general, director executiv, director sportiv, manager și președinte al Consiliului de Administrație.

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