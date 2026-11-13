România a pierdut primele patru jocuri din Liga Națiunilor și este deja sigură că va afla o misiune foarte dificilă în preliminariile EURO 2028, având în vedere că se va afla în urna a treia valorică la tragerea la sorți din decembrie.

Dorinel Munteanu: "Eu, în nebunia mea, cred că Hagi va reuși dacă vom avea răbdare cu el"

În ciuda parcursului slab, Dorinel Munteanu este convins că Gică Hagi va redresa corabia, iar naționala României va începe să aibă rezultate bune. Cel mai selecționat fotbalist din istoria tricolorilor cere răbdare atât din partea FRF, cât și a suporterilor.

"Mă aștept să facem puncte, dar nu sunt două meciuri decisive pentru Gică Hagi. Din startul mandatului său, i s-a propus o resetare a fotbalului la nivelul naționalei. Nu o schimbare de generație, ci o resetare. Eu, în nebunia mea, cred că Hagi va reuși dacă vom avea răbdare cu el. Toată lumea îl judecă acum după cele patru rezultate. Sigur, parțial unii au dreptate, dar hai să ne uităm la jucătorii pe care îi avem. Tot timpul am susținut fotbaliștii români și nu avem jucători atât de slabi. Totuși, noi nu avem o echipă la națională. Nu avem un grup care să joace un fotbal constant nici la cluburi, nici la națională.

Trebuie să avem răbdare. Pentru mine nu vor fi foarte relevante aceste două jocuri. E posibil să câștigăm sau nu, dar important e ca susținerea lui Hagi să fie necondiționată. Această resetare trebuie făcută", a spus Dorinel Munteanu, într-o intervenție la VOYO Sport Live.

Întrebat dacă ar fi rușinos ca România să încheie fără niciun punct grupa din Liga Națiunilor, antrenorul de la CSM Reșița a spus: "Rușinos? Am trecut prin momente și mai rușinoase noi, să fim sinceri. Ținând cont de situația fotbalului de acum, n-ar trebui să ne fie rușine, ci să îl susținem pe Hagi. Asta este părerea mea".

Dorinel Munteanu: "Chiar dacă nu vorbește fluent, Hagi știe ce să transmită echipei"

Dorinel Munteanu spune că rezultatele României sunt normale, având în vedere că Gică Hagi se află la începutul mandatului și și-a propus câteva schimbări importante la națională.

"Eu cred că, după experiența lui Gică de până acum, el și-a făcut o părere despre toți jucătorii. Nu poți face o schimbare radicală obținând rezultate pozitive. Numai printr-o minune se poate întâmpla asta. Nu poți să formezi o echipă fără să ai puțină experiență în spate. E adevărat, experiența a fost dezamăgitoare până acum, dar din aceste 6 jocuri se va putea trage o concluzie, iar după îl putem judeca pe Gică.

Deși la toate televiziunile sunt oameni care au jucat fotbal și știu foarte bine ce înseamnă să obții o performanță, unii nu au avut nicio performanță nici ca jucători, nici ca antrenori, dar își dau cu părerea. Asta e România. Eu am încredere în ceea ce face Gică. Nu pentru că a fost colegul meu, ci pentru că face cu pasiune ceea ce face. Chiar dacă nu vorbește fluent, el știe ce să transmită echipei", a mai spus Dorinel Munteanu.

VIDEO Dorinel Munteanu, la VOYO Sport Live