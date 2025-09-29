Spania a fost învinsă de Maroc la meciul de debut

Spania, considerată una dintre cele mai productive țări la nivel de fotbal juvenil, a început dezastruos competiția mondială U20, pierzând meciul de debut contra Marocului, scor 0-2. Interesant este că mai mult de jumătate dintre jucătorii marocani sunt născuți în Europa, în Franța, Spania și Olanda.



Ibericii au câștigat ediția din 1999 (cu Xavi, Iker Casillas, Dani Aranzubia, Carlos Marchena, Pablo Orbaiz și în lot), au jucat finale în 2003 și 2005, au obținut un loc 4 (1995) și au mai atins sferturile de finală de alte șapte ori.



Meciurile sunt găzduite de Estadio Nacional Julio Martinez Pradanos (Santiago de Chile / 46.190 locuri), Estadio Elias Figueroa Brander (Valparaiso / 20.575 locuri), Estadio Fiscal de Talca (Talca / 16.070 locuri) și Estadio El Teniente (Rancagua / 12.476 locuri).

La ediția din 2023, care a fost găzduită de Argentina, Uruguay s-a impus în finala cu Italia (1-0), iar Israelul a câștigat finala mică disputată contra Coreei de Sud (3-1), în timp ce italianul Cesare Casadei a primit trofeele de golgheter (7 goluri) și cel mai bun fotbalist. România a participat la singură ediție, terminând pe locul al treilea în 1981, iar Romulus Gabor a primit titlul de cel mai bun jucător.



Grupa A

Rezultate - Japonia - Egipt 2-0, Chile - Noua Zeelandă 2-1

Următoarele partide - Egipt - Noua Zeelandă (30 septembrie), Chile - Japonia (30 septembrie)

Clasament - 1. Japonia 3p (+2), 2. Chile 3p (+1), 3. Noua Zeelandă 0p (-1), 4. Egipt 0p (-2)





Grupa B

Rezultate - Coreea de Sud - Ucraina 1-2, Paraguay - Panama 3-2

Următoarele partide - Panama - Ucraina (30 septembrie), Coreea de Sud - Paraguay (30 septembrie)

Clasament - 1. Paraguay 3p (+1), 2. Ucraina 3p (+1), 3. Panama 0p (-1), 4. Coreea de Sud 0p (-1)





Grupa C

Rezultate - Maroc - Spania 2-0, Brazilia - Mexic 2-2

Următoarele partide - Spania - Mexic (1 octombrie), Brazilia - Maroc (1 octombrie)

Clasament - 1. Maroc 3p (+2), 2. Mexic 1p (0), 3. Brazilia 1p (0), 4. Spania 0p (-2)





Grupa D

Rezultate - Italia - Australia 1-0, Cuba - Argentina 1-3

Următoarele partide - Italia - Cuba (1 octombrie), Argentina - Australia (1 octombrie)

Clasament - 1. Argentina 3p (+2), 2. Italia 3p (+1), 3. Australia 0p (-1), 4. Cuba 0p (-2)





Grupa E

Rezultate - /

Următoarele partide - Franța - Africa de Sud (29 septembrie), SUA - Noua Caledonie (29 septembrie)

Clasament - /





Grupa F

Rezultate - /

Următoarele partide - Norvegia - Nigeria (29 septembrie), Columbia - Arabia Saudită (29 septembrie)





Foto - Getty Images



