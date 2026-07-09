Echipa azeră PFC Zira a învins formaţia georgiană Torpedo Kutaisi cu scorul de 3-0, miercuri, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.
Zira, pentru care au punctat brazilianul Ruan Renato (2) şi georgianul Davit Volkovi, a avut parte de un adversar facil.
La învinşi au jucat doi foşti fotbalişti de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Matej Simic (foto - în duel cu Bîrligea) şi Dino Skorup, precum şi unul de la FC Botoşani, Virgile Pinson.
Rezultatele înregistrate în prima manşă din turul I preliminar al Conference League
Marţi
FC UNA Strassen (Luxemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino) 1-0
AF Elbasani (Albania) - FC BATE Borisov (Belarus) 1-1
Miercuri
Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) - FC Ballkani (Kosovo) 0-0
PFC Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia) 3-0
FC Differdange 03 (Luxemburg) - Ilves Tampere (Finlanda) 0-0
Joi sunt programate meciurile:
FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) - FC Milsami Orhei (Moldova)
Bohemian FC (Irlanda) - St Joseph's FC (Gibraltar)
FC Dinamo City (Albania) - FC Astana (Kazahstan)
FC Dinamo Minsk (Belarus) - FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord)
FK Decic (Muntenegru) - FK Liepaja (Letonia)
Glentoran FC (Irlanda de Nord) - FC RFS (Letonia)
FK Mornar Bar (Muntenegru) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)
US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) - FC Dinamo Tbilisi (Georgia)
OFK Petrovac (Muntenegru) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)
Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) - FCI Levadia Tallinn (Estonia)
Marsaxlokk FC (Malta) - FC Piunik Erevan (Armenia)
FC Hegelmann (Lituania) - Paide Linnameeskond (Estonia)
FC Alaşkert (Armenia) - FC Elimai Semei (Kazahstan)
Vikingur (Feroe) - Stjarnan (Islanda)
FC Dila Gori (Georgia) - Virtus AC 1964 (San Marino)
FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - FC Inter Turku (Finlanda)
Europa FC (Gibraltar) - KF Shkendija (Macedonia de Nord)
Nomme Kalju FC (Estonia) - Linfield FC (Irlanda de Nord)
Penybont FC (Ţara Galilor) - FC Santa Coloma (Andorra)
NSI Runavik (Feroe) - Hamrun Spartans FC (Malta)
KF Vllaznia Shkoder (Albania) - FC Malisheva (Kosovo)
* Partidele din manşa secundă vor avea loc în perioada pe 14-16 iulie. Agerpres