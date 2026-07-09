Echipa azeră PFC Zira a învins formaţia georgiană Torpedo Kutaisi cu scorul de 3-0, miercuri, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.

Zira, pentru care au punctat brazilianul Ruan Renato (2) şi georgianul Davit Volkovi, a avut parte de un adversar facil.

La învinşi au jucat doi foşti fotbalişti de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Matej Simic (foto - în duel cu Bîrligea) şi Dino Skorup, precum şi unul de la FC Botoşani, Virgile Pinson.