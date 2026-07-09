VIDEO Trei fotbaliști din Superligă, acum coechipieri, s-au făcut de râs în Conference League!

Trei fotbaliști din Superligă, acum coechipieri, s-au făcut de râs în Conference League! Conference League
SPORT.RO
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A început sezonul 2026-2027 din cupele europene.

TAGS:
PFC ZiraTorpedo KutaisiMatej Simicdino skorupVirgile PinsonConference League
Din articol

Echipa azeră PFC Zira a învins formaţia georgiană Torpedo Kutaisi cu scorul de 3-0, miercuri, pe teren propriu, în prima manşă din turul întâi preliminar al Conference League.

Zira, pentru care au punctat brazilianul Ruan Renato (2) şi georgianul Davit Volkovi, a avut parte de un adversar facil.

La învinşi au jucat doi foşti fotbalişti de la Sepsi OSK Sfântu Gheorghe, Matej Simic (foto - în duel cu Bîrligea) şi Dino Skorup, precum şi unul de la FC Botoşani, Virgile Pinson.

Rezultatele înregistrate în prima manşă din turul I preliminar al Conference League

Marţi

FC UNA Strassen (Luxemburg) - La Fiorita 1967 (San Marino) 1-0

AF Elbasani (Albania) - FC BATE Borisov (Belarus) 1-1

Miercuri

Connah's Quay Nomads FC (Ţara Galilor) - FC Ballkani (Kosovo) 0-0

PFC Zira (Azerbaidjan) - FC Torpedo Kutaisi (Georgia) 3-0

FC Differdange 03 (Luxemburg) - Ilves Tampere (Finlanda) 0-0

Joi sunt programate meciurile:

FK Velez Mostar (Bosnia-Herţegovina) - FC Milsami Orhei (Moldova)

Bohemian FC (Irlanda) - St Joseph's FC (Gibraltar)

FC Dinamo City (Albania) - FC Astana (Kazahstan)

FC Dinamo Minsk (Belarus) - FC Sileks Kratovo (Macedonia de Nord)

FK Decic (Muntenegru) - FK Liepaja (Letonia)

Glentoran FC (Irlanda de Nord) - FC RFS (Letonia)

FK Mornar Bar (Muntenegru) - Atletic Club d'Escaldes (Andorra)

US Mondorf-les-Bains (Luxemburg) - FC Dinamo Tbilisi (Georgia)

OFK Petrovac (Muntenegru) - FK Zalgiris Vilnius (Lituania)

Caernarfon Town FC (Ţara Galilor) - FCI Levadia Tallinn (Estonia)

Marsaxlokk FC (Malta) - FC Piunik Erevan (Armenia)

FC Hegelmann (Lituania) - Paide Linnameeskond (Estonia)

FC Alaşkert (Armenia) - FC Elimai Semei (Kazahstan)

Vikingur (Feroe) - Stjarnan (Islanda)

FC Dila Gori (Georgia) - Virtus AC 1964 (San Marino)

FK Sarajevo (Bosnia-Herţegovina) - FC Inter Turku (Finlanda)

Europa FC (Gibraltar) - KF Shkendija (Macedonia de Nord)

Nomme Kalju FC (Estonia) - Linfield FC (Irlanda de Nord)

Penybont FC (Ţara Galilor) - FC Santa Coloma (Andorra)

NSI Runavik (Feroe) - Hamrun Spartans FC (Malta)

KF Vllaznia Shkoder (Albania) - FC Malisheva (Kosovo)

* Partidele din manşa secundă vor avea loc în perioada pe 14-16 iulie. Agerpres

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