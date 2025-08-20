Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO. MM Stoica a făcut anunțul: „Nu tragem foarte mari speranțe” FCSB a avut probleme cu trei jucători importanți care nu și-au primit vizele și cel mai probabil nu vor putea evolua în meciul cu scoțienii. Mihai Stoica a dezvăluit că Ngezana, Radunovic și Alhassan au șanse mici să poată juca în meciul tur cu Aberdeen din cauza problemelor pe care le-au avut cu vizele.



„Nu tragem foarte mari speranțe, am făcut tot ce a stat omenește cu putință, am fost ajutați peste așteptări de autoritățile române, dar nu putem să scoatem gazdele noastre din cutumele proprii și așteptăm vizele. E mare lucru că au ajuns măcar la hotel, chiar după patru ore de aeroport. Nu se pot antrena și în mod normal, dacă li se refuză viza, nu au drept de joc, astea sunt regulile aici, nu putem să le schimbăm. Nu au nicio legătură (n.r. cei de la Aberdeen), e vorba despre Ambasada Regatului Unit în România”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport. Citește și: Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”



Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.

În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.

În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

