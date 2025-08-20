NEWS ALERT Probleme mari pentru FCSB înaintea meciului cu Aberdeen! Anunțul lui MM Stoica

Probleme mari pentru FCSB &icirc;naintea meciului cu Aberdeen! Anunțul lui MM Stoica Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Mihai Stoica a vorbit despre problema lui FCSB de dinaintea partidei cu Aberdeen.

TAGS:
FCSBMihai Stoica
Din articol

Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

MM Stoica a făcut anunțul: „Nu tragem foarte mari speranțe”

FCSB a avut probleme cu trei jucători importanți care nu și-au primit vizele și cel mai probabil nu vor putea evolua în meciul cu scoțienii.

Mihai Stoica a dezvăluit că Ngezana, Radunovic și Alhassan au șanse mici să poată juca în meciul tur cu Aberdeen din cauza problemelor pe care le-au avut cu vizele.

„Nu tragem foarte mari speranțe, am făcut tot ce a stat omenește cu putință, am fost ajutați peste așteptări de autoritățile române, dar nu putem să scoatem gazdele noastre din cutumele proprii și așteptăm vizele.

E mare lucru că au ajuns măcar la hotel, chiar după patru ore de aeroport. Nu se pot antrena și în mod normal, dacă li se refuză viza, nu au drept de joc, astea sunt regulile aici, nu putem să le schimbăm.

Nu au nicio legătură (n.r. cei de la Aberdeen), e vorba despre Ambasada Regatului Unit în România”, a declarat Mihai Stoica la Prima Sport.

Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League

Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).

Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.

În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.

În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.

Articol recomandat de stirileprotv.ro
Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani
ARTICOLE PE SUBIECT
Mihai Popescu, mesaj clar &icirc;nainte de Aberdeen - FCSB: &bdquo;&Icirc;nt&acirc;lnim cel mai dificil adversar&rdquo;
Mihai Popescu, mesaj clar înainte de Aberdeen - FCSB: „Întâlnim cel mai dificil adversar”
Florin Tănase &icirc;l vrea &icirc;napoi la FCSB: &bdquo;&Icirc;l așteptăm&rdquo;
Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
Gigi Becali a spus tot! De ce l-a adus pe Mamadou Thiam la FCSB
ULTIMELE STIRI
Elvir Koljic nu s-a ferit c&acirc;nd a fost &icirc;ntrebat despre Universitatea Craiova
Elvir Koljic nu s-a ferit când a fost întrebat despre Universitatea Craiova
Coșmarul FCSB-ului, la Petrolul: &bdquo;Bienvenido!&ldquo;
Coșmarul FCSB-ului, la Petrolul: „Bienvenido!“
&bdquo;Dosarele Sex&ldquo;: sportul care anunță obligativitatea testelor de gen pentru bărbați și femei!
„Dosarele Sex“: sportul care anunță obligativitatea testelor de gen pentru bărbați și femei!
Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe g&acirc;nduri și a răspuns
Care este defectul lui Alex Dobre! Jucătorul Rapidului nu a stat pe gânduri și a răspuns
Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că trei jucători pot lipsi &icirc;n meciul tur cu Aberdeen
Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că trei jucători pot lipsi în meciul tur cu Aberdeen
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

MERCATO VARĂ 2025 | Aici ai toate transferurile făcute de echipele din Liga 1

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Surpriză uriașă! Cu ce club negociază Ianis Hagi și ce salariu astronomic ar urma să primească

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: &rdquo;Este evident!&rdquo;

Marius Avram a analizat faza controversată din Rapid - FCSB și a dat verdictul: ”Este evident!”

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: &rdquo;Da, l-am luat&rdquo;

Transfer la FCSB! Gigi Becali a confirmat: ”Da, l-am luat”

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute &icirc;n Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

MERCATO ANGLIA 2025 | Vezi aici toate transferurile făcute în Premier League. EXCLUSIV, pe VOYO!

FCSB plătește o sumă imensă &icirc;nainte de meciul cu Aberdeen: &rdquo;Nu ne-am dorit asta&rdquo;

FCSB plătește o sumă imensă înainte de meciul cu Aberdeen: ”Nu ne-am dorit asta”

CITESTE SI
Cum arată &bdquo;noua reformă&rdquo; a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

stirileprotv Cum arată „noua reformă” a Pilonului II: Retrageri de 30% din total la pensionare și plăți eșalonate pe 8, nu pe 10 ani

Cine este Monica Crowley, cea care i-a &icirc;nt&acirc;mpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul &icirc;n care a fost implicată. FOTO

stirileprotv Cine este Monica Crowley, cea care i-a întâmpinat pe liderii europeni la Casa Albă. Scandalul în care a fost implicată. FOTO

&rdquo;Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online&rdquo;. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

stirileprotv ”Fiica mea și-a luat viața după ce a văzut conținut nociv online”. TikTok și Instagram promovează materiale despre sinucidere

Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din m&acirc;neca Rom&acirc;niei pentru reconstrucția Ucrainei

stirileprotv Afacere de 500 de miliarde de euro. Asul din mâneca României pentru reconstrucția Ucrainei

VIDEO VOYO.RO
UEFA Europa League
Aberdeen - FCSB


00:00
UFC
UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UFC
(RO) UFC 319: Dricus du Plessis vs. Khamzat Chimaev


00:00
UEFA Europa League
FC DRITA - FCSB


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FC DRITA - FCSB


00:00
UFC
UFC Fight Night: Dolidze vs Hernandez


00:00
UEFA Europa League
Rezumat: FCSB - FC DRITA


00:00
UEFA Europa League
FCSB - FC DRITA


00:00
UFC
UFC Fight Night: Taira vs Park


00:00
UFC
UFC Fight Night: Whittaker vs De Ridder


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!