Mihai Popescu, mesaj clar înainte de Aberdeen - FCSB: „Întâlnim cel mai dificil adversar”

Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

FCSB o va întâlni pe Aberdeen, joi, de la 21:45, în direct pe VOYO.

Partida Aberdeen - FCSB, din turul play-off-ului Europa League, va avea loc joi, de la ora 21:45 și va putea fi urmărită în direct pe VOYO.

Mihai Popescu: „Întâlnim cel mai dificil adversar”

Mihai Popescu a prefațat duelul cu Aberdeen și a vorbit despre forța formației scoțiene pe care a întâlnit-o în vremea în care evolua și el în campionatul Scoției la Hearts.

Fundașul campioanei României a vorbit și despre problemele pe care le-a avut FCSB înaintea acestui duel.

„Este un sentiment plăcut. Am fost aici și anul trecut și întotdeauna va fi o plăcere să mă întorc. M-am simțit bine aici, m-am simțit bine în campionatul lor. Sper să jucăm bine și mâine seară și să ne întoarcem victorioși.

Știam că este o echipă de tradiție. Ținând cont de istorie, joacă acasă și vor încerca, la fel ca noi, să câștige meciul.

Am controlat meciul (n.r. - cu Rapid). Dar, după fluierul final, am început să ne gândim la meciul de mâine seară și zic eu că suntem pregătiți.

Au venit cu noi, problemele cred că se vor rezolva. Dacă nu s-au rezolvat deja, se vor antrena normal cu noi și zic eu că vom fi cu toții pregătiți.

(n.r. - despre vreme) Este puțin mai răcoare aici, dar am venit pregătiți și pentru asta. Știm ce ne așteaptă aici și vom vedea mâine seară ce vom face.

Dacă ne luăm după valoarea de pe hârtie și cota de piață, întâlnim cel mai dificil adversar. Am avut probleme și cu echipele anterioare, dar sperăm că am trecut peste și că vom rezolva meciul încă din prima manșă.

Nu ne mulțumim cu Conference League. Noi am avut ca obiectiv Champions League. Am încercat să ajungem în aceeași competiție anul trecut și ne-am propus să depășim ce am realizat atunci.

Știam că va fi sold out, fiindcă este un meci european și e început de sezon. Suporterii noștri sunt peste tot și cu siguranță ne vor susține. Le mulțumim că sunt alături de noi și le vom mulțumi la finalul meciului.”, a spus Mihai Popescu la conferința de presă premergătoare partidei cu Aberdeen.

Fundașul central a fost jucătorul lui Hearts în perioada septembrie 2020 - iulie 2022.

