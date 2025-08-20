Campioana României riscă să nu poată folosi trei jucători de bază: Risto Radunovic, Baba Alhassan și Siyabonga Ngezana. Cei trei sunt extracomunitari și ar putea rata deplasarea din Scoția, din cauza vizelor.

Elias Charalambous a reacționat după ce a aflat că trei jucători pot lipsi în meciul tur cu Aberdeen

Mihai Stoica a confirmat că s-au făcut deja demersuri pentru rezolvarea situației, însă antrenorul Elias Charalambous recunoaște că totul este incert.

„Băieții sunt la hotel. Din păcate, nu depinde de noi. Clubul a făcut tot posibilul. Au venit cu noi, dar momentan nu au voie să se antreneze deoarece actele nu sunt gata. Să ratezi un antrenament nu e sfârșitul lumii, nu ne va afecta atât de mult mâine. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții. Sper să aibă voie să joace, dar nu ține de noi”, a spus tehnicianul cipriot.

„Jocurile europene sunt total diferite de cele din campionat. Aberdeen este un club istoric, ne așteptăm la un meci greu. Trebuie să fim disciplinați, știm că mâine este prima manșă și suntem pregătiți pentru un meci dificil.

Am mai spus-o, știm că Aberdeen ne analizează. Este o echipă compactă, joacă mult pe tranziție. Mâine va fi un alt tip de meci. Am analizat ultimele lor partide și ne așteptăm la un meci greu.

Stadionul arată superb. Sperăm să vedem un meci frumos. Am jucat și anul trecut cu Rangers. Știm că vor veni mulți fani de-ai noștri. Băieții trebuie să fie fericiți să joace într-o astfel de atmosferă.

Fanii noștri sunt peste tot; oriunde jucăm, acolo vin. Este ceva ce am simțit din prima zi când am ajuns aici și nu știam înainte să vin. Pentru noi, este ceva uimitor. Clubul arată cât de uriaș este și peste tot în lume avem fani.

Trebuie să fim pregătiți pentru orice. Avem un lot mare, trebuie să găsim soluții, nu sunt îngrijorat. Avem jucători. Sper să aibă voie să joace, vom vedea. Nu e ceva ce depinde de noi”, a mai spus Charalambous.

FCSB joacă pentru un loc pe tabloul principal al UEFA Europa League, obiectiv care i-ar aduce clubului minimum 7 milioane de euro.

Cine este Aberdeen, adversara lui FCSB din play-off-ul Europa League



Aberdeen a încheiat pe locul 5 în ultima ediție din campionatul Scoției, sub granzii Celtic și Rangers, dar și sub Hibernian sau Dundee United. Echipa antrenată de suedezul Jimmy Thelin s-a calificat direct în play-off-ul Europa League datorită câștigării Cupei Scoției în urma unei finale cu Celtic (1-1, 4-3 după lovituri de departajare).



Cupa Scoției cucerită în luna mai a fost primul trofeu al lui Aberdeen după o pauză de 11 ani. Clubul scoțian, fondat în 1903, a avut perioada de glorie în anii '80, sub comanda lui Sir Alex Ferguson, când a cucerit Cupa Cupelor, Supercupa Europei și trei titluri.



În prezent, Aberdeen are un lot evaluat de Transfermarkt la 18,7 milioane de euro. Cel mai valoros jucător este finlandezul Topi Keskinen, extremă stânga în vârstă de 22 de ani.



În această vară, Aberdeen a plătit până acum doar 725.000 de euro pentru transferuri: extrema Nicolas Milanovic, de la Western Sydney (475.000 de euro) și fundașul stânga Emmanuel Gyamfi, de la Schalke 04 (250.000 de euro). În rest, jucători liberi de contract sau împrumutați.



Aberdeen va debuta în noua ediție de campionat chiar în această seară, de la ora 22:00, cu un meci pe terenul lui Hearts.

