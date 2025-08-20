Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”

Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm" Superliga
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Florin Tănase a vorbit despre posibilitatea ca un fost jucător de la FCSB să se întoarcă în această vară.

FCSB va juca joi meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45. Partida se va putea vedea în exclusivitate pe platforma VOYO.

Florin Tănase îl vrea înapoi pe Florinel Coman

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, a fost întrebat despre o posibilă aducere a lui Florinel Coman la FCSB în această perioadă.

Decarul „roș-albaștrilor” nu a ezitat să spună că venirea fostului star al FCSB-ului ar ajuta-o mult pe campioana României.

„Nu am apucat să vorbesc cu el, am schimbat doar câteva mesaje. Ar fi ceva foarte bun pentru noi, ne-ar ajuta mult, mai ales în momentul acesta. Dar, nu știu exact situația lui acolo. Noi îl așteptăm dacă va putea veni”, a spus Florin Tănase.

Aripa stânga a reușit 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive în 233 de meciuri jucate în tricoul FCSB-ului.

5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

Florin Tănase: „Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor de agresivitate”

Florin Tănase a vorbit și despre duelul lui FCSB cu Aberdeen din turul play-off-ului din Europa League.

„Abia aștept orice meci. E frumos când ai meciuri, degeaba te antrenezi dacă nu joci. I-am urmărit acum o săptămână, au jucat cu Celtic. Este o echipă în stilul lor, bătăioși, puternici.

Cu siguranță trebuie să ne ridicăm la nivelul lor de agresivitate. Noi trebuie să jucăm, să ținem de minge, să-i facem să alerge. Cu siguranță nu o să fie un meci ușor, dar trebuie să ne calificăm”, a declarat decarul FCSB-ului, înaintea duelului cu Aberdeen.

