Florin Tănase îl vrea înapoi la FCSB: „Îl așteptăm”

FCSB va juca joi meciul tur cu Aberdeen, din play-off-ul Europa League, de la ora 21:45. Partida se va putea vedea în exclusivitate pe platforma VOYO.

Florin Tănase îl vrea înapoi pe Florinel Coman

Florin Tănase, unul dintre cei mai importanți jucători de la FCSB, a fost întrebat despre o posibilă aducere a lui Florinel Coman la FCSB în această perioadă.

Decarul „roș-albaștrilor” nu a ezitat să spună că venirea fostului star al FCSB-ului ar ajuta-o mult pe campioana României.

„Nu am apucat să vorbesc cu el, am schimbat doar câteva mesaje. Ar fi ceva foarte bun pentru noi, ne-ar ajuta mult, mai ales în momentul acesta. Dar, nu știu exact situația lui acolo. Noi îl așteptăm dacă va putea veni”, a spus Florin Tănase.

Aripa stânga a reușit 63 de goluri și a oferit 62 de pase decisive în 233 de meciuri jucate în tricoul FCSB-ului.

5 milioane de euro este cota lui Florinel Coman, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

