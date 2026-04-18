Echipa pregătită de Dorinel Munteanu (57 de ani) a pierdut trei jucători. Aceștia și-au reziliat contractele, nemulțumiți fiind de situația clubului din punct de vedere financiar.

Antrenorul a fost înștiințat că Kalifa Kujabi, Antoni Ivanov și Jair nu vor mai juca pentru echipa sa în acest final de sezon. ”Nu s-au mai prezentat la antrenament”, a spus tehnicianul, la conferința de presă premergătoare jocului de la Ploiești.

În plus, ”Neamțul” a fost deja anunțat că și alți jucători să pregătesc să-și depună memoriile pentru a deveni liberi de contract dacă situația financiară nu se va rezolva într-un timp foarte scurt.

Dorinel Munteanu are probleme mari din cauza situației financiare de la Hermannstadt!

”În această săptămână s-au întâmplat niște lucruri foarte nelalocul lor. În afara jucătorilor accidentați, Chițu, care știm foarte bine, și Dennis Politic, Diego (n.r. Batista), care nu face parte din planul meu, și Kujabi, Jair și Ivanov și-au reziliat. Nu s-au mai prezentat la antrenament sau m-au anunțat că nu mai fac parte din lot, și-au băgat memoriu pentru neplata salariilor.

Am probleme de efectiv. Pur și simplu, am probleme de mijlocași. Dacă pe Diogo nu m-am bazat de la începutul mandatului meu, pe ceilalți m-am bazat. Acum am rămas și fără trei mijlocași. E posibil și alți jucători să depună, nu știu. Dar problema mea este să antrenez, să fac tot posibilul să salvăm această echipă.

Ei au venit la mine și mi-au spus că și-au băgat memoriu și părăsesc echipa. Ivanov de marți și ieri, chiar aseară, Jair și-a luat la revedere de la băieți și de la mine, bineînțeles, și a plecat. E o situație nemaiîntâlnită din punctul meu de vedere, dar cauzele trebuie să le căutați sau administrația să vă răspundă la aceste întrebări”, a spus Dorinel Munteanu, la conferința de presă.

Anunțul vine în contextul în care Hermannstadt este implicată în lupta pentru evitarea retrogradării și are nevoie de puncte pentru a prinde cel puțin un loc de baraj pentru acest final de sezon.

Sibienii sunt penultimii, cu doar 18 puncte, iar de pe acest loc pot retrograda direct în Liga 2 la finalul acestui sezon. În ultima etapă, Hermannstadt a învins-o pe Farul Constanța, scor 1-0, meci care a dus la demisia antrenorului Ianis Zicu.