Drăgușin, fotbalist de nivel înalt? Legendarul Rio Ferdinand a dat răspunsul

În România, Radu Drăgușin e considerat un fel de „zeu“. Pe bună dreptate, având în vedere că joacă în Premier League, cel mai tare campionat din lume, pe când alți jucători români o dau în bară la echipe din Orientul Mijlociu.

Radu Drăgușin (24 de ani) e cel mai bun ambasador al fotbalului nostru, la ora actuală. E suficient să aruncăm un ochi pe lotul naționalei, pentru meciurile din martie cu Turcia (0-1) și cu Slovacia (0-2), și să parcurgem lista cluburilor trecute în dreptul celor convocați, ca să ne convingem de statutul lui Drăgușin.

Drama e că cel mai bun ambasador al fotbalului nostru evoluează, la Tottenham, locul 18 din 20 în Premier League, fără victorie în acest campionat, în 2026! Și, de fapt, nici aici, la o asemenea formație în criză, internaționalul nostru n-are locul de titular bătut în cuie. Și asta pentru că, deși noi îl vedem pe Drăgușin drept un „zeu“, în Anglia, el e un alt fotbalist. Unul oarecare. Ceea ce reiese din evaluarea făcută de Rio Ferdinand.

Rio Ferdinand: „Tottenham are doi jucători de nivel înalt. Atât“

Cât timp a fost fotbalist activ, Rio Ferdinand (47 de ani) era un „stâlp“ al apărării. Atât la Manchester United, cât și în naționala Angliei. 

Astăzi, Rio Ferdinand e un foarte apreciat analist, prezent în diferite emisiuni și podcasturi. La ultima sa apariție la un show dedicat Premier League, Rio Ferdinand a fost întrebat ce jucători ar lua de la Tottenham, la Manchester United, echipa sa de suflet, în cazul în care londonezii ar retrograda. Răspunsul dat de Rio Ferdinand spune totul despre actualul lot al lui Tottenham din care face parte și Radu Drăgușin.

Sincer, la ce joacă Tottenham acum, n-aș lua niciun jucător de acolo. Nici unul! Dar, dacă mă gândesc la meciurile anterioare, m-aș opri la doar doi jucători: Micky van de Ven și Djed Spence. Sunt singurii jucători de nivel înalt de la Tottenham“, a spus fostul internațional. 

Aflată pe loc de retrogradare, Tottenham va întâlni, diseară (ora 19:30), Brighton pe teren propriu, într-o partidă care va fi LIVE VIDEO pe Sport.ro și pe VOYO.

Publicitate
