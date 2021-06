Primul transfer incercat de Gica Hagi pentru noul sezon! Fotbalistul trecut pe la FCSB si CFR, chemat sa scrie istorie pentru noua echipa din Constanta

Perioada de transferuri e in plina desfasurare si in Liga 1.

Aproape de a se oficializa fuziunea dintre cele doua formatii, care ar face ca un brand precum Farul sa revina in Liga 1, echipa care va fi in continuare patronata de Gica Hagi se gandeste si la structurarea lotului pentru sezoul urmator, iar acestia au ca prima tinta un fost jucator al CFR-ului si FCSB-ului.

Viitorul a suferit in Liga 1 si a avut emotii in privinta retrogradarii, in timp ce Farul Constanta nu a avut resursele necesare pentru a spera macar la play-off-ul Ligii 2. Acum, cele doua parti se unesc. Echipa va purta numele FC Viitorul Farul Constanta in acte, insa va beneficia de sigla "FC Farul Constanta".

Lotul va fi intarit, iar primul fotbalist important care vine in aceasta vara este fundasul central Ionut Larie, in varsta de 34 de ani, care termina contractul cu Gaz Metan la finalul lunii iunie. Conform Ziare.com, aparatorul cu peste 200 de meciuri in Liga 1 s-a inteles deja cu conducatorii de la malul marii si revine acasa, in Constanta.

Fundasul central se cunoaste bine cu Gica Hagi, iar de-a lungul carierei a jucat atat la Farul, cat si la Viitorul. Ionut Larie a jucat la Gaz Metan in ultimele doua sezoane, dupa ce a mai trecut pe la CFR Cluj, FCSB si Tobol Kostanay.