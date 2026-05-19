Antrenorul Costel Gâlcă (54 de ani) va pleca de la echipă, iar mai mulți jucători din actualul lot ar urma să fie puși ”pe liber” sau pe lisa de transferuri. Unul dintre aceștia este Elvir Koljic (30 de ani), anunță Fanatik.ro.

Elvir Koljic pleacă de la Rapid!

Atacantul transferat anul trecut de la Universitatea Craiova a semnat un contract valabil pentru un sezon, iar înțelegerea dintre cele două părți nu va fi prelungită, ca urmare a evoluțiilor modeste ale lui Koljic în Giulești.

Pentru a-l transfera de la Craiova, Rapid a plătit 100.000 de euro în luna februarie a anului trecut. Cifrele sale din acest sezon au fost modeste, cu șapte goluri și trei assist-uri în 45 de partide, în toate competițiile.

Pe lângă Koljic, și Daniel Paraschiv (27 de ani) ar putea pleca de la Rapid. Împrumutul său de la Real Oviedo va expira și este greu de crezut că va fi prelungit, ținând cont că nici atacantul român nu a rupt gura târgului în Giulești.

Giuleștenii, out din lupta pentru cupele europene

FC Argeș - Rapid București 2-2, duel contând pentru etapa a noua din play-off-ul Superligii, a stabilit definitiv cine sunt cele patru echipe care vor reprezenta România în următorul sezon din cupele europene.

Piteștenii erau deja scoși din ecuație din punct de vedere matematic și oricum nu aveau licența pentru a participa într-una dintre întrecerile fotbalistice de pe „Bătrânul continent”.

Giuleștenii sperau încă la un miracol, dacă ar fi obținut două victorii în ultimele două etape, iar Dinamo ar fi pierdut de fiecare dată.