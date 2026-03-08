În minutul 22, suporterii Rapidului au aruncat mai multe petarde în apropierea careului Craiovei, iar fumul puternic l-a speriat pe portarul Marian Aioani, care a fost nevoit să iasă din careu pentru a se proteja. VEZI FOTO

FOTO: Iulian Nedelcu / PRO TV

Situația a impus intervenția pompierilor, care au intrat rapid pe teren pentru a elimina pericolul și pentru a îndepărta fumul produs de petarde. Incidentul a durat aproximativ un minut, iar jocul a continuat ulterior fără alte probleme.

La momentul pauzei, scorul este 0-0. Duelul dintre Rapid și Universitatea Craiova este unul important în lupta din partea superioară a clasamentului.

Giuleștenii au înregistrat pe teren propriu, în acest sezon, opt victorii, trei remize și trei înfrângeri. De partea cealaltă, oltenii au câștigat șase dintre cele 14 meciuri disputate în deplasare și au remizat de cinci ori.

Totodată, Universitatea Craiova avea înaintea acestei etape cel mai bun atac din campionat, cu 52 de goluri marcate, dintre care 22 pe teren advers, în timp ce Rapid este echipa care a înscris cel mai des în primele 30 de minute ale meciurilor, cu 17 goluri.